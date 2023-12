Bachs Freude in Musik gefasst

Samstag, 23. Dezember, 19 Uhr, Aalener Stadtkirche: Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium (Kantaten I bis III).

Die Aalener Kantorei, Kinder und Jugendliche der evangelischen Chorschule, Solisten und ein Orchester musizieren dieses Werk unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Thomas Haller und Jakob Straubenmüller. Kirchenöffnung ist um 18.15 Uhr.

Bachs Weihnachtsoratorium ist in Deutschland das mit großem Abstand m häufigsten aufgeführte Klassik-Werk der Adventszeit. Bach findet einen Ton, der jedes Jahr Tausende Menschen aufs Neue begeistert, ob als Musizierende oder als Hörende.

So ist es der Jubel, die Freude und die Wärme, was auch in Aalen jedes Jahr viele hundert Menschen in die Stadtkirche zieht.

Die Solistin Anne Schneider singt in Aalen. (Foto: Neumann )

Die Solisten in diesem Jahr sind Martin Höhler (Tenor), Filippa Möres-Busch (Alt), Anne Schneider (Sopran), Daniel Weiler (Bass). Das Orchester besteht aus professionellen Musikern, die strahlenden Trompeten spielen Maximilian Sutter, Johann Konnerth und Timo Gneipelt.

Tenor Martin Höhler wurde bei den Limburger Domspatzen ausgebildet. Als Stipendiat der Limburger Musikstiftung studiert er Philosophie, Gesang, Trompete und Klavier in Stuttgart. Er ist bei Opernproduktionen und als Konzertsänger gleichermaßen gefragt.

Anne Schneider (Sopran), Filippa Möres-Busch (Alt) und Daniel Weiler (Bass) haben im Aalener Bach-Zyklus bereits mehrfach Beweis für ihr herausragendes Können als Bach-Interpreten unter Beweis gestellt.

Vokalensemble singt zur Marktzeit

Samstag, 23. Dezember, 10 Uhr, Aalener Stadtkirche: Musik zur Marktzeit.

In Ergänzung des Weihnachtsoratorium am Samstagabend vor dem vierten Advent erklingt am Vormittag des 23. Dezember im Rahmen der Musik zur Marktzeit die innige Kantate „Vom Himmel hoch“ von Max Reger.

In der Stadtkirche Aalen musizieren ab 10 Uhr ein Vokalensemble unter der Leitung von Jakob Straubenmüller, Monika und Barbara Böhm (Violinen) und Thomas Haller (Orgel).

Am Samstag, 23. Dezember, erklingt ab 19 Uhr in der Aalener Stadtkirche Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium (Kantaten I bis III). (Foto: Oliver Giers/Thomas Haller )

Die Kantate wird ergänzt durch weihnachtliche Orgelmusik von Johann Sebastian Bach. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen in der Stadtkirche ist frei, um Spenden wird gebeten

Weihnachtsrock im „Rock it“

Samstag, 23. Dezember, 20 Uhr, „Rock it“: „Oxford Circus“:

Mit dem Ende der ältesten Discothek im Westen der Stadt, dem „Bottich“ besiegelt waren auch Veranstaltungen wie der Weihnachtsrock der Band „Oxford Circus“, die hier 2019 zum letzten Mal aufgetreten ist.

Dann kam Corona und die endgültige Schließung des kultigen Tanzlokals in der Wellandstraße, das abgerissen wird, um den Weg für ein Wohnprojekt der iLive-Holding für Studenten freizumachen. Doch es geht auch ohne „Bottich“ weiter. Am 23. Dezember tritt „Oxford Circus“ im „Rock it“ auf.

Die Band Oxford Circus. (Foto: kalle )

„Weihnachten ohne Aalener Weihnachtsrock mit ,Oxford Circus’ im ,Bottich’? Das war einmal undenkbar“, sagt Peter Fausel, Bruder des Inhabers der einstigen Kultdisco, Wolfgang Fausel. Das erste Mal ist das kultige Quartett unter der Regie des Frontmanns, Spitzengitarristen und Sänger Siggi Schwarz im Jahr 2011 hier aufgetreten.

Eintrittskarten für den Aalener Weihnachtsrock mit „Oxford Circus“ am Samstag, 23. Dezember, ab 20 Uhr im „Rock it“ gibt es per Mail an [email protected] oder unter www.reservix.de

Kirchenmusik an Weihnachten

Sonntag, 24., Montag, 25., und Dienstag, 26. September, in vielen Kirchen der Region: Kirchenmusik an Weihnachten:

Damit die Feiertage auch so richtig feierlich werden, haben viele Gemeinden in der Region wird qualitätsvolle „Kirchenmusik an Weihnachten zu den Gottesdiensten organisiert.

Heiligabendfeier in Wasseralfingen

Sonntag, 24. Dezember, 14.30 bis 16 Uhr, Bürgersaal des Bürgerhauses Wasseralfingen:

Seit vielen Jahren ist es eine gute Tradition, dass Ortsvorsteherin Andrea Hatam die Bürgerinnen und Bürger von Wasseralfingen, die an Heiligabend nicht alleine sein möchten, zu einer Feier einlädt. Bei Kaffee und Kuchen sowie musikalischer Umrahmung sollen die Gäste gemütlich beisammensitzen, gemeinsam singen und eine Weihnachtsgeschichte hören.

Als Vertreter der Kirchen wird in diesem Jahr Pfarrer Uwe Quast von der evangelischen Kirchengemeinde Wasseralfingen-Hüttlingen die Heiligabendfeier mitgestalten. Jeder Teilnehmer erhält ein kleines Geschenk. Um Anmeldung beim Bezirksamt Wasseralfingen unter Telefon 07361/97910 wird gebeten.

Aalener Theater ist aktiv

Ab Mittwoch, 27. Dezember, Theater der Stadt Aalen: Nach der letzten Schulvorstellung des Weihnachtsstücks macht das Ensemble des Aalener Stadttheaters über die Weihnachtstage eine kurze Spielpause. Am 27. Dezember geht es weiter im Spielplan.

„Der kleine Lord“ von Ulrike Schanko nach Frances Hodgson Burnett: Mittwoch, 27., und Donnerstag, 28. Dezember, 15 Uhr, Theatersaal im Kulturbahnhof. Am 27. Und 28. Dezember finden die letzten beiden Vorstellungen des Weihnachtsstücks statt. Es besteht die Möglichkeit auf Restkarten an der Mittagskasse.

„Michael Kohlhaas“ von Heinrich von Kleist: Freitag, 29. Dezember, 20 Uhr, Altes Rathaus. Zum Ende des Jahres fragt die Inszenierung von Kleists bekannter Novelle „Michael Kohlhaas“ am Theater der Stadt Aalen noch einmal danach, was Gerechtigkeit ist und inwiefern diese Gewalt legitimieren kann.

Im Stück "Michael Kohlhaas" geht es (kunst)blutig zu. (Foto: Stadttheater Aalen )

„Nein zum Geld!“ von Flavia Coste, Samstag, 30., und Sonntag, 31. Dezember, 20 Uhr, Theatersaal im Kulturbahnhof. Das französische Boulevardstück gibt zum Jahresabschluss die Möglichkeit, lauthals zu lachen, aber lädt das Publikum ebenso ein, über den Wert, den Geld in unserer Gesellschaft hat, nachzudenken.

Karten und Infos: www.theateraalen.de, Mail an [email protected] oder Telefon 07361/522600.

„Rübennasen“ und „Geheimräte“ feiern

Freitag, 29. Dezember, 20 Uhr, Resmhalle Essingen: 33 Jahre „Rübennasen“ und „Geheimräte“ mit der Coverrockband „Foolproof“:

33 Jahre „Die Rübennasen“ und 33 Jahre „Die Geheimräte - wenn das mal mkein Grund zum Feiern ist. Deshalb gibt es eine große Geburtstags- und Jubiläumsparty mit der Coverrockband „Foolproof“ am Freitag, 29. Dezember, in der Essinger Remshalle. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Die Coverrockband „Foolproof“ bringt am 29. Dezember die Remshalle zum Kochen. (Foto: Holger Bewersdorf )

„Foolproof“, die Rock-Coverband aus dem Ostalbkreis. sind ein Garant für einen spannenden Abend. „Foolproof“ verbindet sieben Musiker, die gemeinsam ihre Liebe zur Rockmusik auf die Bühne bringen. Ihrem abwechslungsreichen Programm mit unvergesslichen Rockhymnen aus den 1980ern und den 1990ern,

Karten gibt es im Vorverkauf bei Getränke Meyer, Bahnhofstraße 77, Essingen und Getränke Meyer Abtsgmünd, Hauptstraße 55, und an der Abendkasse. Infos: www.facebook.com/DieRuebennasen, unter https://www.instagram.com/dieruebennasen/ sowie unter www.geheimraete.de. Hinweis: Kein Einlass unter 18 Jahren