Die Wohngemeinschaft Lebensoase GmbH in Neuler hat Insolvenz angemeldet. Vergangene Woche hat das Amtsgericht Aalen dem Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens stattgegeben, als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde Michael Winterhoff von der Ulmer Rechtsanwaltskanzlei Winterhoff eingesetzt.

„Es gilt nun, das Unternehmen genau zu durchleuchten, die Unterlagen aufzuarbeiten und zu analysieren, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Dafür versuchen wir dann, entsprechende Lösungen zu finden“, gibt sein Kollege und Sachbearbeiter in diesem Verfahren, Andreas Glib, Auskunft.

Sanierung und Restrukturierung statt Abwicklung ist das Ziel

Angestrebtes Ziel des Verfahrens sei, das Neulermer Unternehmen durch Sanierung und Restrukturierung zu erhalten. Entsprechend sollen auch Dienstleistungen im Bereich der häuslichen Intensivpflege möglichst fortgeführt werden, wie Glib des Weiteren mitteilt. Für Angehörige von Patienten bestehe daher zum aktuellen Zeitpunkt kein Grund zur Sorge.

Erster Schritt: Die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes

„Jetzt geht es erst einmal darum, dass die Löhne der Mitarbeiter zeitnah ausgezahlt werden können“, beschreibt der Rechtsanwalt das weitere Vorgehen. Eine Bank, die dafür Ansprüche der Arbeitnehmer auf das Insolvenzgeld ankauft und den Arbeitgeber von ihnen entbindet, ist bereits gefunden.

Mit einem Darlehen sorgt das Kreditinstitut dann dafür, dass die Mitarbeiter weiterhin ihre Gehälter bekommen - er finanziert es also vor. Das Geld dafür bekommt er später direkt von der Agentur für Arbeit erstattet.

Wie es mit nach der Beurteilung der finanziellen Lage Wohngemeinschaft Lebensoase GmbH weitergeht, ist laut Glib noch unklar. „Wir sind aktuell noch ganz am Anfang, aber man sollte in so einem Verfahren nie eine Möglichkeit ausschließen. Vielleicht gibt es ja auch andere Unternehmen aus der Branche, die sich dafür interessieren. Wir gehen ganz ergebnisoffen an die Sache ran und in ein paar Monaten wird man sehen, wie in welche Richtung es sich entwickelt.“

Wohngemeinschaft Lebensoase GmbH kümmert sich um schwerstkranke Menschen in einen Umkreis von rund 100 Kilometern, das Einzugsgebiet reicht dabei vom Alb-Donau-Kreis bis zum Kreis Ansbach, vom Kreis Günzburg bis zum Kreis Schwäbisch Hall und von der Metropolregion Stuttgart bis Donau-Ries.