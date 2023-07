„Wir sprechen eine Sprache“ — absolutes Vertrauen zwischen Pferd und Reiter

Daniel C. Schulz ist begeistert, und zwar von Neuler, dem Verein IPV Sleipnir und der gesamten Region. „Ich habe mir hier sehr schöne Ausgrabungen angeschaut, war zum Beispiel am Limestor. Ganz toll, das hat mir echt sehr gut gefallen.“ Aus Ehndorf aus Schleswig–Holstein angereist, hat er eine Fahrtzeit von neun Stunden auf sich und sein Pferd Spuni vom Heesberg genommen. Das Ziel bei der Deutschen Islandpferde Meisterschaft 2023 ist vorneweg klar gewesen: der Deutsche Meistertitel. Als Titelverteidiger in seiner Lieblingsprüfung Tölt (T2) natürlich ein nachvollziehbares Ziel. Für ihn und sein Pferd ist es aber darum gegangen, mit einer guten Performance und einem guten Gefühl auf die Weltmeisterschaft in Oirschot in den Niederlanden (8. bis 13. August) zu reisen.

Titelverteidigung gelungen

Am Sonntag vor großer Zuschauerkulisse ist der Plan endgültig gelungen. Mit einer Punktzahl von 08.46 Punkten hat er sich erneut zum Deutschen Meister gekürt. „Man ist schon mit ein wenig Druck angereist“, gibt er unumwunden zu: „Es ist ja auch die letzte Möglichkeit zur Qualifikation für die Weltmeisterschaft.“

Aufgrund der vergangenen Wettkämpfe war der 46 Jahre alte Reiter aus dem Bundeskader auf den dritten Platz in der Weltrangliste zurückgefallen. „Ich wusste also, dass ich hier noch etwas draufsetzen musste.“ Beim Tölt kommt es bei drei zu absolvierenden Aufgabenteilen vor allen Dingen auf die letzte an. Dieser Teil macht 50 Prozent der Endnote aus. „Hier muss man ohne Zügelkontakt das Pferd im Tölt durch die Bahn pilotieren“, erklärt der frischgebackene Deutsche Meister.

Eine Korrektur mit den Zügeln ist dabei untersagt. „Man muss eine Einheit mit dem Pferd bilden.“ Bei Spuni und Schulz kein Problem. Schließlich hat er das mittlerweile zehn Jahre alte Islandpferd selbst gezogen. „Wir sprechen eine Sprache und das ist eben wichtig in so einer Prüfung, dass man sich unter Stress aufeinander verlassen kann.“

Vierte DM für Spuni

Vor fünf Jahren hat Spuni auf seiner ersten deutschen Meisterschaft, damals noch in der Jugendwertung mit „der höchsten Note, die es jemals gab, gewonnen“. Mittlerweile blickt Spuni auf seine vierte Meisterschaft bei den großen Pferden zurück. Erst Silber, dann Bronze und zuletzt zweimal Gold — eine eindrucksvolle Bilanz. „Am Samstag ist er dann die höchste Note weltweit gelaufen und ich denke, mehr kann man nicht erwarten.“ Somit rangiert Schulz, der seit seiner Kindheit reitet, ab sofort wieder auf dem ersten Platz der Welt in dieser Kategorie. Druck bringt dieser Platz allerdings nicht mit sich, denn bei einer Weltmeisterschaft sei es wie bei Olympia: „Das Ziel ist es, dabei zu sein. Da gehen die besten Pferde der Welt an den Start und das Feld ist sehr eng beieinander.“

Viel Lob für Neuler

Es war ein rundum gelungener Ausflug nach Neuler für den in Bad Godesberg geborenen Reiter und sein Pferd. „Ich finde es wichtig, ein tolles Publikum zu haben.“ Dieses Kompliment kann er Neuler ohne Umschweife machen. „Man hat es auf der Ehrenrunde gesehen, wie die Leute mitgehen.“

Eine WM sei da aber mit über 10.000 Zuschauern verständlicherweise noch einmal eine ganz andere Nummer. „Die Anreise nach Neuler hat sich definitiv gelohnt. Es ist super, dass der Verein hier in Neuler eine solche riesige Anlage gebaut hat. Hier passt alles. Auch die Organisation ist perfekt.“ Schulz ist bereits viele Tage vor dem Event angereist, das sei natürlich ohnehin wichtig zur Akklimatisation seines Pferdes Spuni vom Heesberg. Für ihn biete die frühe Anreise zur Meisterschaft auch immer die perfekte Möglichkeit, sich etwas abzulenken. Wie etwa durch Ausflüge quer durch die Region und die hat Eindruck hinterlassen. Am Montag allerdings ging es wieder zurück nach Schleswig–Holstein. Schon bald geht es von dort Richtung Niederlande. Dank Neuler mit einem sehr guten Gefühl.

Ergebnisauzug DIM Neuler 2023

Fünfgangpreis, A-Finale:

1. Óðinn vom Habichtswald, Frauke Schenzel 08.02 Punkte; 2. Gandur vom Sperlinghof, Vicky Eggertsson 07.57; 3. Byr frá Strandarhjáleigu, Lisa Schürger 07.52.

B-Finale:

1. Herion von Hof Osterkamp, Milena Frische 06.90; 2. Iða von Neufriemen, Jana Köthe 06.86; 3. Tangó vom Mönchhof, Isabelle Füchtenschnieder 06.71.

Töltpreis, A-Finale:

1. Kjalar frá Strandarhjáleigu, Lisa Schürger 08.50 Punkte; 2. Þokki frá Efstu-Grund, Irene Reber 08.11

3 Álfur vom Pfaffenbuck II, Thorsten Reisinger 08.00.

B-Finale:

1. Mía frá Flagbjarnarholti, Johanna Beuk 07.72; 2. Mökkur frá Flagbjarnarholti, Stefan Schenzel 07.67; 3. Abel fra Nordal, Lena Maxheimer 07.56.

Tölt, A-Finale:

1. Spuni vom Heesberg, Daniel C. Schulz 08.46 Punkte; 2. Króna von der Hartmühle, Susanne Birgisson 08.04; 3. Smáralind vom Hegebusch, Jolly Schrenk 07.71.

B-Finale:

1. Smáralind vom Hegebusch, Jolly Schrenk 07.33; 2. Ófeigur vom Kronshof, Christopher Weiss 07.29; 3. Rökkurró frá Strandarhöfði, Lena Maxheimer 07.25.

Viergangpreis, A-Finale:

1. Jódís vom Kronshof, Frauke Schenzel 08.13; 2. Hjúpur frá Herríðarhóli. Lilja Thordarson 07.73; 3. Mía frá Flagbjarnarholti, Johanna Beuk 07.53.

B-Finale:

1. Kjalar von Hagenbuch, Irene Reber 07.43; 2. Spuni vom Pfaffenbuck II, Vanessa Reisinger 07.37; 3. Mökkur frá Flagbjarnarholti, Stefan Schenzel 07.33.

Alle Ergebnisse gibt es auf ipzv.de/sport/dim