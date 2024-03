Wie sich die Bauinnung Aalen für mehr Wohnungsbau und Förderung einsetzt

Unter dem Motto „Lasst uns wieder Wohnungen bauen - Mehr Förderung für den Wohnungsbau“ hatte das Bündnis „Impulse für den Wohnungsbau“ für Freitagvormittag zur einer Kundgebung auf dem Karlsplatz in Stuttgart aufgerufen. Auch Mitgliedsbetriebe der Bauinnung Aalen haben teilgenommen und sich frühmorgens auf den Weg gemacht, um sich für mehr Wohnungsbau und stärkere Förderungen einzusetzen.

„Wir haben zum Ausdruck gebracht, wo die Probleme des Baugewerbes liegen, insbesondere beim Bau von bezahlbarem Wohnraum, der einfach nicht ausreicht“, berichtet Simon Haag, Innungsobermeister und Geschäftsführer von Haag-Bau aus Neuler, auf Anfrage. „Das Thema betrifft natürlich nicht nur uns, das ist ein gesellschaftliches Thema“, sagt er.

"Umweltschutzauflagen und CO2-Bepreisungen erschweren das Bauen"

Laut Informationen des Bündnisses „Impulse für den Wohnungsbau“ wollten an diesem Tag 13 Organisationen rund um den Bau „ein kraftvolles Zeichen“ setzen. „Der Wohnungsbau schlittert in eine vorhersehbare Krise. Steigende Baupreise durch Materialpreise, immer schärfere Baubestimmungen, Umweltschutzauflagen und CO2-Bepreisungen erschweren das Bauen“, hatte Hauptgeschäftsführer Thomas Möller die seiner Meinung nach wichtigsten Probleme der Branche im Vorfeld der Aktion zusammengefasst.

„Wir setzen auf eine zahlreiche Beteiligung, damit wir in der Öffentlichkeit Gesicht zeigen: Wir sind die Baubranche“, bewarb er die Freitagskundgebung, stellte aber auch klar, dass der Protest „keine allgemeine Politik- oder Politikerschelte“ werden dürfe. „Wir wollen die Politik überzeugen, gemeinsam Lösungen zu finden.“

Obermeister von Aktion absolut überzeugt

Und so kamen Mitarbeiter der Baubranche aus dem gesamten Bundesland. „Zwischen 1500 bis 2000 Angehörige des Baugewerbes aus ganz Baden-Württemberg haben an der Kundgebung teilgenommen“, schätzt Simon Haag. „Ich bin sicher, dass uns die Aktion einen großen Schritt nach vorne gebracht hat.“

Stolz ist er natürlich auch auf den Anteil seiner Innungsbetriebe, darunter das Bauunternehmen Hermann Fuchs aus Ellwangen. „Die Bauinnung Aalen war in Stuttgart wirklich fulminant vertreten“, berichtet Haag. „Mehr als 100 Mitarbeiter sind mit über 30 Fahrzeugen angereist.“ Es sei gelungen, die Themen bei der Politik zu platzieren und für „unsere derzeitigen Probleme“ zu sensibilisieren. Da es um Landes-, nicht um Bundesthemen gehe, habe man die Kundgebung in Stuttgart und nicht in Berlin abgehalten, so Haag weiter.

Bauministerin Nicole Razavi lässt sich nicht blicken

Etwas enttäuscht zeigt sich der Obermeister, dass keine hochrangigen Politiker bei der Kundgebung zugegen waren. „Aus der Politik waren hauptsächlich Mitarbeiter der Ministerien vor Ort. Schön wäre es gewesen, wenn Bauministerin Nicole Razavi dabei gewesen wäre. Wir wünschen uns einfach eine größere Wahrnehmung und mehr Respekt für unsere Arbeit“, berichtet er. Ein wichtiger Punkt sei aber auch gewesen, dass die Aktion sehr friedlich und geordnet verlaufen sei.

Simon Haag hofft nun, dass die Politik den Wünschen des Baugewerbes nachkommt. „Wenn unsere Forderungen kein Gehör finden, war das sicher nicht die letzte Aktion dieser Art“, betont er.

Weitere Informationen und Details zu den Forderungen der Baubranche findet man im Internet unter www.lasst-uns-wieder-bauen.de