Die Gemeinde Neuler will den Spielplatz an der Rosenstraße attraktiver machen und umgestalten. Dafür wurden um Juli die Anwohnerinnen und Anwohner, allen voran die Kinder, in einem Bürgerbeteiligungsgespräch mit einbezogen. Der vom Gemeinderat beauftragte Landschaftsarchitekt Andreas Walter aus Westhausen stellte dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die finale Planung vor. Viele Wünsche, die Anwohner und Kinder im Sommer geäußert hatten, konnten dabei berücksichtigt werden.

Bürgermeisterin Sabine Heidrich zeigte sich begeistert von der zahlreichen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger beim Spielplatz-Gespräch im Juli: „Die Bürger waren mit der Planung zufrieden, trotzdem waren einige weitere Wünsche vorhanden.“ Im Gespräch sei herausgekommen, dass vielen Elten auf Spielplätzen mit Kontrastprogramm „und nicht das, was sie zuhause schon haben“ wichtig sei.

Andreas Walter, dass viele davon berücksichtigt werden konnten, aber nicht alle. Zum Beispiel sei für einen vorgeschlagenen Bolzplatz, eine Vogelnestschaukel oder ein Trampolin nicht genug Abstandsfläche vorhanden. „Diese Geräte brauchen einfach zu viel Platz“, erklärte Walter. Was der Landschaftsarchitekt allerdings in seine Planung mit einbeziehen kann, sind eine unterirdische Kriechröhre, ein Bagger für den Sandkasten sowie ein großer Sonnenschutz. Letzterer wird zumindest so lange aufgebaut, bis die geplanten schattenspendenen Bäume und Sträucher groß genug gewachsen sind und soll nicht nur für die Kinder, sondern vor allem deren Begleitpersonen da sein. „Die Ideen haben unsere Planung gut ergänzt“, resümierte Walter.

Bereits in der Vorplanung enthalten waren ein neuer Kleinkindbereich mit Sandspielplatz und altersgerechte Rutsche sowie ein Spielbereich mit einem Klettermikado und einer größeren Rutsche. Daneben soll der bestehende Sitzbereich erhalten werden und um die bereits erwähnte Beschattung mit einem schönen Platanenbaum erweitert werden.

Die Zusatzwünsche bringen aber auch zusätzliche Kosten mit sich, wie Bürgermeisterin Heidrich betonte. Diese werden sich der aktuellen Berechnung nach auf über etwas mehr als 61.000 Euro belaufen. Ursprünglich war die Gemeinde von nur 37.9000 Euro ausgegangen. Im Haushalt waren ursprünglich 20.000 Euro vorgesehen. Die überplanmäßigen Ausgaben seien aufgrund der aktuelle Haushaltslage aber möglich. „Wir sind uns bewusst, dass das viel Geld kostet. Aber der Spielplatz ist aktuell nicht attraktiv“, sagte Sabine Heidrich.

Der Gemeinderat stimmte einstimmig für die Umgestaltung des Spielplatzes. Im nächsten Schritt wird die Ausschreibung für den Umbau vorbereitet, wie Andreas Walter erklärte. Mit den ersten Vorarbeiten könne man eventuell noch dieses Jahr beginnen, die Lieferzeiten für Spielgeräte seien allerdings extrem lang, teilweise bis zu 26 Wochen. „Mitte nächstes Jahr ist der Platz bespielbar“, so der Landschaftsarchitekt.