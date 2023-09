Wie eine Neulermerin sich seit 51 Jahren in Ecuador für Waisen einsetzt

Es war vor 51 Jahren ein Wagnis, aus Neuler in einen Missionseinsatz nach Lateinamerika, Ecuador aufzubrechen. „Dort verliebte ich mich dann in Land und Leute — und besonders in die Kinder“, berichtet Isabel Dietrich, die dort ein Kinderheim eröffnet hat. Sie war erschüttert über die unvorstellbar hoffnungslosen Situationen und Lebensbedingungen. Den Menschen Hoffnung zu geben, sei zu ihrer Berufung und Freude geworden. 18 Jahre lang war sie in 15 Dörfern und einer „bettelarmen Pfarrei“ unterwegs — stets mit und bei den Menschen.

In dem von Isabel Dietrich vor 30 Jahren gebauten Heim leben heute über 80 Kinder, denen die Chance auf ein besseres Leben gegeben werden soll. Jüngst wurde Ecuador von einem Erdbeben getroffen. Zum Glück aber blieb die Region um das Kinderheim unbeschadet, berichtet sie. „Denn wir haben mit den Corona–Nachfolgen immer noch alle Hände voll zu tun. Viele Eltern haben die Pandemie nicht überlebt und Kinder werden in das Heim gebracht, weil sonst niemand für sie sorgt“, berichtet sie. Das Kinderheim hat ein riesiges Einzugsgebiet. Dietrich erreichen Kinder aus den Elendsvierteln der Städte, aus abgelegenen Dörfern, von Müllhalden, der Straße, aus der Vernachlässigung, Ausbeutung und Missbrauch. Das Tor und die Herzen der Leute im Kinderheim seien immer offen, um diese Kinder mit Liebe, Trost und Fürsorge ins und durchs Leben zu führen.

Neben Schutz, Fürsorge, Nahrung, Kleidung und Medizin brauchen die Kinder im Heim rasch einen geregelten und strukturierten Tagesablauf, den sie so nicht kennen. Gravierend sei auch die „geistige Not“ der Kinder. Viele von ihnen haben zuvor noch nie eine Schule besucht. Deshalb ist Isabel Dietrich von Herzen dankbar für ihre einheimischen Mitschwestern, die „Misioneras“. Sie übernehmen eine liebende Mutterrolle 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr. Die Kinder wohnen bei ihnen in familienähnlichen, altersgerechten Gruppen. Jedes Kind hat eine Aufgabe, um das Sozialverhalten und das Miteinander in der „Großfamilie“, wie sie Dietrich nennt, zu erlernen. Für die riesigen Wäscheberge hat das Heim sogar eine Waschmaschine mit Kaltprogramm. „Von den Größeren wäscht deshalb jeder seine Wäsche vor“, erklärt die Heim–Gründerin und führt fort: „Sie kümmern sich auch um das Gießen, den Abwasch, Kehren des Hofes, den Garten, Mithilfe in der Großküche, beim Bügeln und nähen.“ Ebenso besuchen die Kinder die Schule. Mehrere brauchen Einzelunterricht. Einige lernen ein Instrument, singen und tanzen. „Wir fördern Talente, ermöglichen gemeinsame Aktivitäten und sogar eine kleine Hilfe für ein Studium“, führt sie aus.

Das Ziel der Heimschwestern sei es, die Kinder in Adoption zu bringen. Dies sei aber ein komplizierter und langwieriger Prozess. Bei Geschwistern zum Beispiel klappt das oft nicht, weil niemand mehrere Kinder adoptieren möchte. „Wenn meine Kinder uns spätestens mit 18 Jahren verlassen, haben sie fürs Leben gelernt. Wir geben ihnen Können, Werte, Glaube und Bildung mit auf den Weg, damit sie eigenständig den Kreislauf der Armut durchbrechen können“, sagt die Schwester.

Das Leben im ecuadorianischen Kinderheim sei schlicht, fast alles machen die Schwestern und Kinder dort in Eigenregie. Trotzdem sind die Ausgaben für notwendige Dinge, die sehr teuer sind, hoch. Der Staat unterstützt die Einrichtung zwar pro Tag und pro Kind mit einem Anteil zum Essen, allerdings sei er immer wieder im Zahlungsückstand. „Durch die derzeitige politische Lage wird es noch lange ungewiss bleiben und ich habe große Ängste“, befürchtet Isabel Dietrich. An Baumaßnahmen, Reparaturen, Medikamenten, Milchpulver, Trinkwasser, Schulmaterialien, Kleidung, Schuhe, Wäsche und Hygieneartikeln beteilige sich der Staat ohnehin nicht. Soziale Hilfen oder Waisenrenten gibt es ebenfalls nicht. Im Land herrscht Gewalt, Kriminalität, Korruption und gegen den Präsident laufen strafrechtliche Ermittlungen. Vor der vorgezogenen Präsidentenwahl im August wurde ein Kandidat nach einer Wahlveranstaltung erschossen und der Ausnahmezustand wurde ausgerufen.

Seit Januar erlebt Isabel Dietrich eine Hitzewelle mit 38 Grad im Schatten, zugeschrieben dem Phänomen El Nino. Es gibt starke Gewitter, Wind und es gibt Regenschauer wie zuletzt vor 36 Jahren. Das macht die Situation im Heim nicht gerade besser: „Durch unser Eternitdach, das im Lauf der Jahre von der Sonne regelrecht getoastet ist, tropft es in die Zimmer und auf die Betten der Kinder und wir stellen Eimer auf.“

Trotzdem blickt die gebürtige Neulermerin positiv in die Zukunft: „In strahlende, funkelnde Kinderaugen zu blicken, ist Lohn und Glück zugleich. Das Leben ist ein Geschenk. Lasst uns die Zeit ausnutzen, um Gutes zu tun. Lasst nicht ab, Taten zu setzen, die beispielhaft sind.“

Kinderheim Santa Maria de la Esperanza, Ecuador Spendenkonto: Kreissparkasse Ostalb, Katholische Kirchenpflege, 73491 Neuler,