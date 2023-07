Viel Lob für Neuler — eine perfekte und makellose Meisterschaft

Zwischen 50 und 70 Helfer täglich haben mit ihrem Einsatz zur erfolgreichen Deutschen Islandpferde Meisterschaft 2023 auf der Anlage des IPV Sleipnir aus Neuler beigetragen. Besonders der Sonntag ist beim mehrtägigen Event (12. bis 17. Juni) ein Zuschauermagnet gewesen. „Wir sind wirklich sehr zufrieden“, sagt die Pressebeauftragte vom IPV Sleipnir Karin Rupp.

Die Meisterschaften sollten möglichst alle ansprechen. Bewusst auf Eintrittsgelder verzichtet, ging diese Idee voll auf. An allen Tagen tummelten sich Zuschauer auf dem Gelände und verfolgten die besten Reiter Deutschlands und ihre Pferde bei den spannenden Entscheidungen. „Es ist einfach eine tolle Atmosphäre für die Reiter und eine ganz andere Stimmung, wenn viele Leute bei den Meisterschaften vor Ort sind.“ Von Vereinsseite geht man nach ersten Schätzungen von rund 10.000 Zuschauern aus. Damit hätte man in diesem Jahr ähnlich viele Zuschauer wie bei den Meisterschaften 2019 auf der Anlage begrüßen dürfen.

„Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag waren deutlich mehr Menschen da, als wir im Vorfeld erwartet haben.“ Selbst die Hitze am Samstag habe die Menschen nicht von einem Besuch in Neuler abgehalten. An allen Tagen befanden sich zudem nicht nur Reitexperten auf der Anlage, sondern auch neugierige Besucher, die sich ein Bild vom Islandpferdesport machen wollten. „Wir haben durchweg nur sehr positive Rückmeldungen bekommen.“

Es ist eben ein Randsport — schon allein im Pferdesport. Das war und ist allen Beteiligten klar. Wenn die erste Müdigkeit sich nach den zuletzt anstrengenden Tage gelegt hat, wird es ein Treffen des IPV geben und dann werden man noch einmal alles genau besprechen. Die Deutschen Meisterschaften noch einmal in Gänze Revue passieren lassen. „Es hat dann doch jeder so ein wenig einen anderen Einblick und hat verschiedene Dinge mitbekommen.“ Diese Erfahrungsberichte aller beteiligten Helfer und Mitglieder sollen ausgewertet werden. „Was wir in Zukunft machen und ob wir so ein Event vielleicht noch einmal auf unserer Anlage machen, das werden wir entscheiden, wenn alles aufgeräumt ist.“ Das gehe nach der Erfahrung von vergangenen Events deutlich schneller.

Jetzt überwiegt allerdings erst einmal die Erleichterung darüber, ein solch großes Event mit einer langen Planung– und Vorlaufzeit erfolgreich gestemmt zu haben. Möglich wurde das natürlich auch, weil die umliegenden Vereine den IPV in vielerlei Hinsicht unterstützt haben. „Angehörige, Freunde, natürlich unsere Vereinsmitglieder, von der Sangesliebe Bronnen, vom Angelverein Stimpfach — einfach viele, denen wir auch schon bei Veranstaltungen geholfen haben“, zählt Rupp einige von der Helferliste auf.

Auch die erstmalige Bewirtung am Vereinsheim des IPV Sleipnir hat „reibungslos“ funktioniert. Bei vergangenen Meisterschaften musste man hier oftmals in die TV–Halle oder die Schlierbachhalle ausweichen. Auch dieses Szenario gehört dank des neuen Vereinsheims direkt an der Anlage der Vergangenheit an. Mittlerweile haben die letzten Reiter und ihre Pferde Neuler wieder verlassen. Bereits kurz nach dem letzten Programmpunkt der Deutschen Islandpferde Meisterschaft (DIM) lehrte sich das für das Event angelegte Campinggelände. „Erstaunlich“, fand das auch Rupp. Doch natürlich verständlich, schließlich hatten viele Teilnehmer eine Fahrtzeit von rund neun Stunden vor sich. „Glücklicherweise gab es bei der DIM auch keine größeren Verletzungen.“ Es passte eben vieles bei der DIM.