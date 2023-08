Seit Tagen hat die Hitze die Region fest im Griff. Die aktuell hohen Temperaturen sind für viele Menschen schwer erträglich, für ältere Menschen sind sie jedoch besonders belastend, weil der Körper sich nicht mehr so gut an die Hitze anpassen kann.

Für Seniorenzentren stellt das jeden heißen Sommer aufs Neue eine große Herausforderung dar. Hinzukommt, dass nicht jede Abkühlung für den Einsatz in Senioreneinrichtungen geeignet ist — so zum Beispiel Klimaanlagen.

Vorsicht vor Temperaturschwankungen

„Insbesondere die Erkältungsgefahr bei ohnehin häufig immungeschwächten Bewohnerinnen und Bewohnern und die sensible Reaktion auf starke Temperaturunterschiede sind Argumente, weshalb Klimageräte unmittelbar in den Zimmern der Bewohner nicht zum Einsatz kommen“, erklärt Sascha Kirsch, Einrichtungsleiter im Unterschneidheimer Seniorenzentrum „Im Sonnengarten“.

In den Gemeinschaftsräumen sei ein Einsatz von Klimaanlagen denkbar, wenn genügend Abstand zum direkten Luftstrom gehalten werden könne.

Seniorenzentrum Unterschneidheim empfielt „natürliche Klimaanlage“

In der Frage, ob das Aufhängen von feuchten Handtüchern als natürliche Klimaanlage eine bedenkenlose Abkühlung bietet, scheiden sich die Meinungen. „Bei der Trocknung entziehen die Tücher dem Raum die Wärme, was zwar eine schwächere, aber verträglichere Art der Raumkühlung für die Senioren ist“, ist Kirsch überzeugt. „Wenn möglich, kann man einen Ventilator dazustellen, dadurch wird der Kühleffekt im Raum noch etwas verstärkt.“

Christian Kestler, Leiter der Altenpflege des DRK Kreisverbands Aalen, nimmt von diesem Kühlungstipp dagegen eher Abstand: „Die Corona–Pandemie hat uns einiges gelehrt, was Infektionsweitergabe und Hausbelüftung betrifft.“ Durch den Luftstrom, der in die Handtücher bläst, könnten Keime weitergetragen werden, so die Befürchtung Kestlers.

„Was dagegen gut funktioniert und ankommt, sind feuchte Tücher um Handgelenke oder Füße“, nennt der DRK–Pflegeleiter als Alternative. Es gebe aber durchaus einzelne Bewohner, beispielsweise im DRK–Seniorenzentrum Neuler, die sich einen Luftkühler für ihr Zimmer angeschafft haben — dann allerdings auf eigene Kosten.

Sonne Adé

Zusätzlich setzen beide Einrichtungen, wie auch das Seniorenhaus „Am Bächle“, an Hitzetagen vor allem auf Verdunklung der Räume. „Dadurch bleibt die Hitze draußen und die Innenräume bleiben angenehm temperiert“, erklärt Rainauer Einrichtungsleiterin Nina Schwarz. Die Außenbereiche werden mit Schirmen oder Segeln beschattet.

Die größte Herausforderung bei der Kühlung der Räume sei das unterschiedliche Wärmeempfinden der Seniorinnen und Senioren. „Manche fühlen sich erst bei 35 Grad richtig wohl, anderen macht das sehr zu schaffen“, sagt auch Kestler in diesem Zusammenhang.

Darum ist Senioren schneller warm:

Wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erklärt, setzt der natürliche Abkühlungsprozess, das Schwitzen, bei älteren Menschen in der Regel später und in geringerem Maße ein. Die Wärme kann deshalb schlechter über die Haut abgegeben werden.

Ausgeglichen werden kann dies über passende Kleidung. „Schon morgens wird mit den Bewohnerinnen und Bewohnern die richtige Kleiderauswahl getroffen, sodass durch möglichst leichte Bekleidung der Körper entlastet wird“, berichtet auch Kirsch aus der täglichen Arbeit in der Unterschneidheimer Einrichtung.

Siesta für die Mittags- und Nachmittagsstunden

Des Weiteren werden Aktivitäten im Freien, wie zum Beispiel Spaziergänge oder Gartenarbeit, auf den Vormittag oder in die Abendstunden verlegt, wenn die Temperaturen wieder etwas gesunken sind. „Hier ist es tatsächlich hilfreich, sich an dem Tagesrhythmus südeuropäischer Länder zu orientieren“, rät Kirsch. „Genauso wie vom Verband der Amtsärzte im Moment vorgeschlagen, hilft vor allem auch den alten Menschen eine Siesta über die Mittags– und Nachmittagsstunden.“

Eine extra Abkühlung bietet im Seniorenhaus „Am Bächle“ außerdem ein kleines Planschbecken — zum Baden ist das allerdings nicht gedacht. „Darin können die Senioren ihre Füße abkühlen“, erklärt Schwarz.

Oberste Priorität: Dehydrierung vermeiden

Abgesehen von allen Maßnahmen, die von außen für Abkühlung sorgen sollen, steht aber der Schutz vor Dehydrierung an erster Stelle. „Da ältere Menschen erfahrungsgemäß wenig Durst verspüren, ist es wichtig, diese regelmäßig an das Trinken zu erinnern“, sagt Schwarz. Versetzt werde das Wasser dabei nach Belieben mit Zitronen–, Orangen– oder Gurkenscheiben, aber auch mit Ingwer. „Dadurch wird das Trinken angenehmer und die Senioren nehmen ausreichend Flüssigkeit zu sich“, so Schwarz.

Alternativ werde den Bewohnern des Seniorenhauses „Am Bächle“ auch ungesüßter Tee gereicht. Kirsch ergänzt, dass an solchen Hitzetagen auch nicht die Temperierung der Getränke, sondern die Menge ausschlaggebend sei. „Stark gekühlte Getränke sollten ohnehin wenig aufgenommen werden, da der Körper mehr Energie für die Verarbeitung benötigt als bei warmen oder nur leicht gekühlten Getränken.“

Leichte Gerichte statt schwere Hausmannskost

Ab und an ein kühler Eiscafé am Nachmittag dürfe aber trotzdem nicht fehlen. Ein Angebot, das sowohl bei den Bewohnern als auch bei den Mitarbeitern in den DRK–Einrichtungen besonders gut ankommt, ist der eigene Eiswagen, der in regelmäßigen Abständen auch in Neuler Halt macht.

Des Weiteren werde bei der Zusammenstellung des Speiseplans in allen drei Einrichtungen statt schwerer Hausmannskost auf leichte Gerichte mit Salaten sowie viel Obst und Gemüse zurückgegriffen, um auch in diesem Bereich die Hitzebelastung so gering wie möglich zu halten.

Auch die Medikamente sollten nicht zu warm werden

Wichtig sei an solch heißen Tagen auch der enge Kontakt zu den Hausärzten der Bewohner, so Schwarz — um zu klären, inwiefern die Einnahme bestimmter Arzneien wie zum Beispiel von Wasser– oder Schlaftabletten Risiken mit sich bringen könnten. Denn manche Arzneien können Schwitzen verhindern, die Körpertemperatur beeinflussen oder zum Flüssigkeitsverlust führen. Auch die richtige Lagerung müsse beachtet werden — Temperaturen höher als 25 Grad sollten diese nicht ausgesetzt sein.

Kestler, Kirsch und Schwarz betonen, dass alle Tipps sich auch problemlos zuhause anwenden lassen — um auch in den eigenen vier Wänden die verbleibenden Hitzetage dieses Sommers gut zu überstehen.