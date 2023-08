„Popoclub 2“ erneut siegreich beim Sautrogrennen

Eine Riesengaudi ist das neunte Sautrogrennen der Neuzeit am Griesweiher gewesen. Veranstaltet wurde die kuriose Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder vom „Bauwagen des Todes“ (BWdT) — und das bei zum Teil strömendem Regen. Jedoch: „Wer bei dem Wetter nicht kommen kann, muss tot sein“, so deren Devise. Und so war es dann auch, denn insgesamt hatten sich elf Mannschaften zu dem legendären Rennen angemeldet.

Trotz allem Spaß hätte das Wetter aber wirklich etwas besser sein können, was sich auch in den Zuschauerzahlen abzeichnete. Waren es früher oft bis zu 500, so kamen beim regnerischen Wetter in diesem Jahr nur so um die 150 Zuschauer, um dieses Spektakel mitzuerleben. Diejenigen, die trotzdem da waren, erlebten aber eine Sause, die man sich kaum vorstellen kann.

Die elf Mannschaften zu je zwei Personen hatten auch ausgefallene Namen und da hörte man zum Beispiel den „Popoclub“ genauso wie die „Rot–weiße–Schnitzel“, die „Kieferstecher“, die „Bau–AG“, die „U 96“, die „Seeelefanten“, „Scheiß aufs Motto“, Wasserbombazanga“ „Marvin Scholz“ und viele andere Fantasienamen. Gaudi pur war angesagt und das regnerische Wetter schien den elf Teams in keinster Weise was anzuhaben. Ganz im Gegenteil. „Nass werden wir sowieso, wenn wir unseren Sautrog versenken“, hörte man.

Die Startaufgabe der Mannschaften war keine leichte, denn es galt vor dem Start einen Tischtennisball mit einem Becher aufzufangen, erst dann durfte gestartet werden. Es gab Vorläufe, einen Zwischenlauf, das Halbfinale und natürlich den Endlauf. Zur Aufgabe der Teams gehörte, dass sie 150 Meter über den Griesweiher zu paddeln hatten, um am anderen Ufer ein Bier auszutrinken und sich dann auf den Rückweg zu machen, wohlgemerkt immer durch ein Tor, das auf dem Weiher aufgebaut war. Dass dies eine anstrengende Sache war, merkte man den Teams an, die schwer atmend das Ziel erreichten ohne den Sauzuber versenkt zu haben, was zur Schadenfreude der frenetisch anfeuernden Besucher auch das ein oder andere Mal vorkam.

Was für eine Taktik die Gewinner vom „Popoclub II“ hatten, wurde nicht verraten aber fachkundige Zuschauer sagten: „Wie gut einer ist, das sieht man schon beim Start und beim Einsteigen in den Sautrog“. Moderiert wurde der Gaudiwettbewerb von Rainer Schreckenhöfer und Lukas Finkbeiner. Zur Belohnung gab’s für jedes Team eine Wurst im Wecken und zwei Bier. Danach war trotz feuchter Klamotten Party angesagt.

Gewonnen hat wieder einmal der „Popoclub II“ mit Pirmin Tuscher und Rainer Vaas. Platz zwei belegte das Team von „Rot-Weiß-Schnitzel“ mit Stefan Albrecht und Rainer Maisch und auf Platz drei kam das Team „Kieferstecher“ mit Michael Rehe und Felix Gamisch. In der Kostümwertung belegte die „Bau AG“ mit Philipp Knecht und Daniel Vaas den ersten Platz.