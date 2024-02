Neulers Freiwillige Feuerwehr ist gut aufgestellt

Kommandant Markus Barth hat bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Neuler im Gemeindehaus Sankt Benedikt ein positives Resümee das vergangenen Jahres 2023 gezogen. In seinem Rückblick erwähnte er insgesamt 20 Einsätze, darunter einige Unwettereinsätze, Ölspurbeseitigungen, aber auch Hilfeleistung bei einem Baumaschinenunfall, sowie Brände von Pkw und einer Trafo-Station waren dabei. Erst vor Kurzem war die Feuerwehr Neuler bei einem Großbrand auf dem Binderhof stark gefordert. Kommandant Markus Barth ist mit der Mannschaftsstärke von 58 Kameradinnen und Kameraden, darunter 36 Atemschutzgeräteträger, sehr zufrieden. Die Mannschaft ist gut ausgebildet, motiviert und engagiert - die Einsatzbereitschaft ist jederzeit gegeben, so die Einschätzung von Markus Barth.

Stellvertretender Kommandant Simon Rupp berichtete über die Beschaffung des Digitalfunks. Rund 25.000 Euro wurden für die Umrüstung investiert. Alle Fahrzeuge, sowie die komplette Feuerwache wurden in den letzten zwei Wochen mit der neuen Technik ausgestattet. Lediglich die Abnahme vor Inbetriebnahme steht noch aus. Zusätzlich berichtet Simon Rupp über 22 abgehaltene Übungen mit einer Übungsbeteiligung von knapp 70 Prozent.

Nach dem Bericht von Schriftführerin Annika Lutz über die Dienste und Veranstaltungen des vergangenen Jahres, berichtete Lucas Niederberger als Jugendwart über die Jugendfeuerwehr. Derzeit besteht die Jugendfeuerwehr aus elf Jugendlichen im Alter zwischen zehn bis 17 Jahren. „Es funktioniert sehr gut und macht allen Spaß“, bestätigte Lucas Niederberger mit 18 Übungen und einer Übungsbeteiligung von 80 Prozent der Jugendlichen.

Gerätewart Klaus Bieg, Atemschutzwart Manuel Fuchs, Kassierer Siegmar Heinzmann und Klaus Vaas von der Altersabteilung haben positiv über die Freiwillige Feuerwehr berichtet. Bürgermeisterin Sabine Heidrich lobte das Engagement und die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr in ihrem Grußwort. Ebenfalls dankte sie der Wehr für ihren Einsatz und wünschte den Kameradinnen und Kameraden alles Gute. Kurze Grußworte wurden auch durch den stellvertretenden Kreisbrandmeister Wolfgang Hörmann und den DRK- Vorsitzenden Thomas Ernsperger ausgesprochen.

Mehrere Ehrungen und Beförderungen standen auf der Tagesordnung. Zum Hauptfeuerwehrmann wurden Johannes Hilkert, Michael Ernsperger, Jan Fischer, Markus Rupp und Franz Schmid befördert. Über die Beförderung zum Oberbrandmeister konnte sich Gerd Groß freuen. Mit dem Feuerwehr-Ehrenabzeichen Baden-Württemberg in Gold, für 40 Jahre aktiven Dienst, wurde Günter Kling geehrt. Für 25 Jahre aktiven Dienst wurde Steffen Weber geehrt und mit dem Feuerwehr-Ehrenabzeichen in Bronze für 15 Jahre aktiven Dienst wurden Lukas Rupp, Bernd Mack und Hariolf Mahal ausgezeichnet. Verabschieden musste sich die Feuerwehr von den verdienten Kameraden Johannes Fürst und Otto Zorninger, der nach 41 vorbildlichen Mitgliedsjahren in die Altersabteilung wechselt. Daniel Weber und Elias Pfitzer wurden aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr eingestellt.

In Anschluss wurden Markus Krafft, Martin Ilg, Martin Schill, Manuel Lutz und Stefan Zettl in den Feuerwehrausschuss gewählt.

Zum Schluss bestätigte Kommandant Markus Barth, dass im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr Neuler im Jahr 2028 eine Bewerbung für die Ausrichtung des Kreisfeuerwehrtages in Neuler abgegeben wurde. Mit sehr zufriedenem Resümee bedankte sich Kommandant Markus Barth bei der Gemeinde und dankte den Gästen und den Kameradinnen und Kameraden für ihr Kommen.