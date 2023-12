Neuler will seinen Ortskern sanieren

Bei der letzten Sitzung im Jahr 2023 fasste der Gemeinderat Neuler zwei weitreichende und zukunftsträchtige Beschlüsse: Zum einen die Erweiterung des Gewerbegebiets „Hinterer Brühl V“ und zum anderen das Sanierungsgebiet „Neuler-Ortsmitte“. Des Weiteren diskutierte er die Anschaffung von Mährobotern für die Sportplatz-Rasenpflege und beschloss eine Photovoltaikanlage für den Naturkindergarten.

Zum Bebauungsplan Hinterer Brühl V informierte der Planer Joachim Zorn über die eingegangenen Stellungnahmen der Wasserrechts- und der Landwirtschaftsbehörde, die ausgeräumt werden konnten. Private Stellungnahmen waren während der Auslegungszeit nicht eingegangen, so dass der Gemeinderat den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Hinterer Brühl V“ beschließen konnte.

Ausführlich befassten sich die Neulermer Rätinnen und Räte mit der Festlegung des Sanierungsgebietes „Neuler-Ortsmitte“ in einer eigenen Satzung. Dazu stellten die Vertreterinnen der Planungsfirma STEG-Stuttgart, Laura Hoyer und Silvia Fichtner, den Stand der Planungen vor. Nach vielen Gesprächen und Besichtigungen mit betroffenen Gebäudeeigentümern einschließlich der Gemeinde wurde einschießlich der Nebenkosten ein Förderrahmen von 3,645 Millionen Euro ermittelt. Bewilligt aus dem Landessanierungsprogramm werden eine Million Euro, wovon das Land 60 Prozent und die Gemeinde Neuler 40 Prozent aufbringen müssen. Für private Sanierungsmaßnahmen gilt eine Förderung von 100 Prozent für Gebäudeabbrüche mit Nachbebauung und 50 Prozent ohne Nachbebauung. Für Modernisierungen gibt es im Höchstfall einen 30-prozentigen Zuschuss. Nach Klärung weiterer Detailfragen beschloss der Gemeinderat die Satzung „Sanierung - Ortsmitte“.

Der TV Neuler mäht den Rasen seines eigenen Fußballfeldes und des gemeindeeigenen Sportplatzes in Eigenregie. Der dazu notwendige Mäher ist in die Jahre gekommen und verursacht demnächst Reparaturkosten zwischen 12.000 bis 15.000 Euro. „Da auch das Mähteam immer kleiner wird“, so der Mähteamsprecher Daniel Vaas, „möchte der TV fünf Rasenroboter anschaffen, um den Personalaufwand zu verringern“. Nach einer längeren Diskussion beschloß der Gemeinderat den TV Neuler beim Kauf von fünf Rasenrobotern mit einer Summe von 22.500 Euro zu unterstützen.

Anja Cervinka von der Gemeindeverwaltung hat einen Bericht über die Maßnahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) für die Jahre 2016-2020 erstellt. Bürgermeisterin Sabine Heidrich stellte dem Rat die wichtigsten Maßnahmen aus den Schwerpunktbereichen Flächensparende Siedlungsentwicklung, Demographische Entwicklung und Schutz von Natur und Landschaft vor und bilanzierte: „Das Programm war für Neuler ein wichtiger Impulsgeber und forcierte vor allem die Entwicklung in den Teilorten, für Neuler hat sich die ELR-Teilnahme gelohnt“.

Auf das Dach des Naturkindergartens soll eine Photovoltaikanlage installiert werden. Planer Karl Kurz stellte das Projekt vor und informierte über die Kosten. Mit der PV-Anlage wird die Hütte um 21.500 Euro teurer und umfasst eine Gesamtinvestition von 274.200 Euro. Der Rat stimmte diesem Vorhaben nach kurzer Diskussion zu. Ab 2024 soll der Breitbandausbau im Ostalbkreis auf eine neue Organsiationsstruktur namens „Breitband Ostalb KAöR“ (Kommunalanstalt öffentlichen Rechts) umgestellt werden. Zum Übergang von Komm.Pakt.Net auf die neue Konstruktion fasste der Rat die nötigen Beschlüsse. Außerdem genehmigte er im Rahmen der förmlichen Beteiligung die Stellungnahme der Verwaltung zur Fortschreibung des Regionalplans Ostwürttemberg. Mit einem Jahresrückblick und dem Dank für das Engagement aller 14 Gemeinderätinnen und -räte beendete Bürgermeisterin Sabine Heidrich die letzte Sitzung im Jahr 2023.