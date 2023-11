Neuler: Kleintierzüchter laden zur Lokalschau ein

Wenn es in der Schlierbachhalle gackert und piept, findet einmal mehr die jährliche Lokalschau des Kleintierzuchtsvereins „Z3“ in Neuler statt. Wie Ausstellungsleiter Jan Hafner berichtet, können sich die Besucher auf 320 ausgestellte Tiere von knapp 30 Mitgliedern in den Kategorien Kaninchen, Groß- und Wassergeflügel, Hühner und Tauben freuen. Pünk lich zur „Erntezeit der Kleintierzüchter“ im Herbst werden die ausgewachsenen Tiere in den verschiedenen Kategorien von fünf Preisrichtern bewertet. Auf Grundlage dessen werden dann am Samstagabend die Vereinsmeister, Gesamtsieger und die besten männlichen und weiblichen Tiere gekürt. Ebenfalls ausgestellt sein werden Volieren und Gehege mit Fasanen, Mandarinenten und Gänsen. Ebenso wird es eine Tombola geben. Auch von den Preisrichtern bewertet werden die Jahresprojekte der Jugendgruppe der Kleintierzüchter. Diese haben das Jahr über Vogelhäuser, Futterhäuschen aus Tetrapack und Futterschalen gebastelt. Die Sieger der verschiedenen Kategorien werden kommende Woche auf der Website kleintierzuchtverein-neuler.de veröffentlicht.

Die Lokalschau findet am Samstag. 4. November, von 13.30 bis 19 Uhr und am Sonntag, 5. November, von 9 bis 16 Uhr statt. Die offizielle Eröffnungsrede von Vorstand Sebastian Eiberger, Ausstellungsleiter Jan Hafner und Bürgermeistern Sabine Heidrich erfolgt am Samstag um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.