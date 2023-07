Neuler baut einen Waldkindergarten

Waldkindergärten sind in Mode und kosten deutlich weniger als herkömmlich erstellte Bauten. Diesem Trend will sich die Gemeinde Neuler anschließen. Hintergrund ist auch, dass die vorhandenen Kindergartenplätze, bedingt durch den geburtenstarken Jahrgang 2022, knapp werden und deshalb eine Erweiterung geschaffen werden muss. „Das müssen wir schnellstens in die Wege leiten“, sagte Bürgermeisterin Sabine Heidrich bei der jüngsten Neulermer Gemeinderatssitzung.

Doch so einen Waldkindergarten richtig und vor allem pädagogisch angemessen zu bauen, ist etwas, was man nicht alle Tage macht. Um sich zu informieren, hat man sich zusammen mit Mitgliedern des Kirchengemeinderats sowie Erzieherinnen der Kindergarten Neuler Ende Juni dieses Jahres zu einer Besichtigungsfahrt aufgemacht. Ziel waren die Waldkindergärten in Obersontheim, Abtsgmünd und Heidenheim/Ugental.

„Jeder Waldkindergarten hatte seinen gewissen Liebreiz“, wie Bürgermeisterin Heidrich heraushob. Speziell vom Waldkindergarten in Obersontheim waren die Teilnehmer der Besichtigungsfahrt besonders angetan. Dort wurde eine Hanglange ausgenutzt, um Stau– und Spielraum für die Kinder zu schaffen. Der eigentliche, lichtdurchflutete Raum der Schutzhütte umfasst eine Garderobe, einen Beistellherd zum Heizen und Kochen/Backen sowie Regale für Spielzeug und Tische für den vorübergehenden Aufenthalt der Kinder im geschützten Raum. Zwei Komposttoiletten in Form von Herzchentoiletten im Freien und verschiedene Aufenthaltsbereiche im Freien befinden sich ebenfalls auf dem Areal. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde unter den angesehenen Objekten das in Obersontheim präferiert. Diese sei kindgerecht, hell und strahle einen gewissen Wohlfühlfaktor aus.

Vor dem weiteren Vorgehen und dem Beginn der Planungen soll das vorhandende Gelände in den „Badwiesen“ begutachtet werden, um einen geeigneten Standort für den neuen Waldkindergarten zu finden. Dabei sollen auch die Erzieherinnen mit eingebunden werden, um pädagogische Erfordernisse in Sachen Standort einzubringen. Das vorgesehene Grundstück befindet sich am Rande des Baugebietes „Tannen“ am Bebauungsrand circa 100 Meter vom Kindergarten Mutter Teresa am Kirchenweg nach Ramsenstrut gelegen. Der erforderliche Mindestabstand von 30 Metern zum Wald wird auf jeden Fall eingehalten.

Der Neulermer Bürgermeisterin war es ein großes Anliegen, das Projekt Waldkindergarten voranzutreiben, auch wegen des bereits erwähnten geburtenstarken Jahrgangs 2022. „Wir wollen nicht überrascht werden“, sagte sie und befürwortete den Waldkindergarten mit einem Einzugstermin im September 2024.

Die Gemeinde Neuler beabsichtigt einen Antrag auf Ausgleichstockmittel für dieses Projekt zu stellen und muss deshalb die entsprechenden Planungen im Januar 2024 vorliegen haben. Die katholische Kirche als Trägerin des Kindergartens sieht den Bau eines Waldkindergartens als positiv an. Allerdings fehlt noch das endgültig Grüne Licht vom Bischöflichen Ordinariat. Heidrich rechnet, alles zusammengenommen, mit Kosten von rund 200.000 Euro für den Bau des neuen Waldkindergartens.

Der Gemeinderat nahm von der Besichtigungsfahrt Kenntnis und spricht sich einstimmig für den Bau einer Schutzhütte/Waldkindergartens aus. Diese Entscheidung wird zur Beratung und Beschlussfassung an die katholische Kirchengemeinde weitergeleitet. Es wird ein Bauausschuss gegründet, bei dem der Bauausschuss der Gemeinde und Teilnehmer der Kirchengemeinde sowie Erzieherinnen mitwirken sollen.