In Neuler muss man sich trotz eines leicht negativen Haushaltsergebnisses noch keine Sorgen machen. Das war die Kernbotschaft von Bürgermeisterin Sabine Heidrich und Kämmerer Andreas Bieg bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Dort wurde der Haushalt der Gemeinde eingebracht. Eher unüblich ist, dass dieser in derselben Sitzung noch beschlossen wurde.

Neuler erwartet im Ergebnishaushalt 2024 ein Defizit von 523.000 Euro. Die ordentlichen Erträge liegen bei rund 8,8 Millionen Euro (Plus 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr), die ordentlichen Aufwendungen bei circa 9,3 Millionen Euro (Plus 11,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr).

Viele einmalige Investitionen

Laut Kämmerer Bieg entsteht das Defizit vor allem aufgrund einiger Einmalzahlungen. Darunter sind Investitionen in die Digitalisierung der Verwaltung, die Sanierung des Tiefbrunnens, der Umbau des Spielplatzes an der Rosenstraße und einiges mehr.

Und auch die Abschlagszahlungen an Bund und Land hätten sich durch die sehr guten Haushaltsergebnisse der vergangenen Jahre um gut 400.000 Euro erhöht. Die guten Ergebnisse der Vergangenheit holen Neuler laut Kämmerer Bieg nun steuerlich ein. Auch die erhöhte Kreisumlage gehe nicht spurlos an der Gemeinde vorbei.

Wasserpreise bleiben gleich, sollen aber bald steigen

Sabine Heidrich kommentierte mit einem abgewandelten Goethe-Zitat: „Es ist nichts schwerer zu ertragen, als eine Reihe von guten Tagen.“ Ausgleichen wolle die Gemeinde das Defizit durch Rücklagen, die in den vergangenen Jahren gebildet werden konnten.

Die Wasserpreise und Steuersätze sollen 2024 gleich bleiben, wenngleich Erstere laut dem Kämmerer in den nächsten Jahren voraussichtlich erhöht werden müssen. Denn bei der Wasserversorgung verzeichnet Neuler mittlerweile einen Verlust von gut 79.000 Euro.

Ebenfalls belastet werde der Haushalt durch sinkende Einnahmen und gleichzeitig steigende Ausgaben im Bereich der Kindergärten. „Bei der Kinderbetreuung steigt der Abmangel gegenüber dem Vorjahr alleine um rund 150.000 Euro“, befindet der Kämmerer. Die gesamten Personalkosten der Gemeinde betragen knapp 1,6 Millionen Euro.

Verschuldung pro Kopf auf Rekord-Tief

Und trotz des negativen Ergebnisses hatte Andreas Bieg zumindest eine sehr gute Nachricht: Die Pro-Kopf-Verschuldung ist in Neuler von 392 auf 372 Euro gesunken. „Damit ist sie so tief wie noch nie“, berichtet der Gemeindekämmerer.

Trotz des negativen Ergebnisses will die Gemeinde Neuler weiterhin in die Zukunft investieren und laut Bürgermeisterin Sabine Heidrich „moderat weitermachen“. Bis 2027 steht vor allem der Umbau der Schlierbachhalle für insgesamt 4,1 Millionen Euro auf dem Programm. Um sich finanziell nicht zu übernehmen, will die Bürgermeisterin das Projekt schrittweise angehen.

Trotz des negativen Haushaltsergebnisses gibt es für die Gemeindeverwaltung noch keinen Grund zur Panik. „Ich bin seit 1996 Kämmerin und mir schlottern die Knie noch nicht. Es ist jetzt wichtig, dass man ruhig bleibt und auf Sicht fährt“, merkte Sabine Heidrich an. Nach zehn außerordentlich guten Jahren, gebe es nun Turbulenzen. Jetzt schon in Weltuntergangsstimmung zu verfallen, helfe aber niemandem weiter.

Der Gemeinderat beschloss den Haushaltsplan für 2024 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 bei einer Enhaltung.