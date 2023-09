Musischer Oma-Opa-Nachmittag

Die Schulgemeinschaft der Brühlschule hat in Kooperation mit den Eltern der Klassen 2 am vergangenen Dienstag einen unterhaltsamen musischen Nachmittag in der Schlierbachhalle veranstaltet. Eingeladen waren die Großeltern der Grundschulkinder, die Bewohner des DRK Seniorenzentrums Neuler sowie alle interessierten Senioren der Gemeinde.

Zunächst begrüßte der Schulchor die zahlreichen Gäste. Schulleiter Matthias Schimmel erklärte, dass diese Veranstaltung eine Begegnung zwischen den Generationen ermöglichen solle. Mit flotten Folkloresongs, Spirituals und herbstlichen Liedern setzten die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Chorleiter am Klavier dann das Programm fort.

Danach führten die Klassen 2 zusammen mit ihren Lehrerinnen Margit Harz, Meike Weiss sowie Ilona Wiedenhöfer das Minimusical „Traum zu glauben“ auf. Ilona Wiedenhöfer (Klavier) und Meike Weiss (Querflöte) begleiteten die Songs der Kids gekonnt und unterstützend. Die Schülerinnen und Schüler gaben ihr Bestes als farbige Trolle, die der ängstlichen Schulanfängerin Maxi die Angst vor der Schule in ihrem Traum nahmen. Bei aufmerksamer Atmosphäre folgten die Zuschauer dem Geschehen, wobei sich die jungen Darsteller mehr und mehr in die Herzen der Beobachter spielten. In wunderschöne Kostüme gekleidet sangen, tanzten und spielten die Zweitklässler in begeisternder Weise und wurden letztlich mit reichem Beifall belohnt. Auch Bürgermeisterin Heidrich war zur Veranstaltung gekommen und richtete zum Ende der Veranstaltung verbindliche Worte an die Besucher, bevor sich letztlich alle Kinder mit dem Bewegungslied „Singen, spielen, tanzen“ als kleine Zugabe von den Gästen verabschiedeten.

Die Eltern der Klassen 2 übernahmen an diesem Nachmittag die Bewirtung. Die Besucher folgten gerne der Einladungen und ließen sich mit Kaffee, Kaltgetränken und wohlschmeckendem Kuchen bewirten. Ein gelungener Nachmittag der Begegnung der Generationen konnte so einen kulinarischen Abschluss finden.