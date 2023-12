Zur Herstellung von Bier ist ein hoher Energieeinsatz nötig - vom Kochen der Würze bis zum Abkühlen bei der Gärung. Nichtsdestotrotz gilt auch für solche energieintensiven Unternehmen wie Brauereien: Bis 2045 müssen sie als Teil der inländischen Wirtschaft klimaneutral sein.

Karl-Friedrich Ladenburger, Geschäftsführer der Neulermer Brauerei Ladenburger, ist schon jetzt fest überzeugt: „Wir könnten unsere Brauerei komplett energieautark betreiben.“ Die Brauerei stellt etwas die Hälfte seines benötigten Stroms selbst her.

Auch an Ideen, wie abgesehen von den bereits vorgenommenen Modernisierung künftig noch mehr Energie eingespart werden kann, mangelt es nicht.

Und trotzdem lässt sich kaum etwas davon umsetzen, denn auf die größten Probleme der Energiewende hat er kaum Einfluss: „Die Technik wäre da, aber entweder ist sie nicht bezahlbar, der Platz fehlt mitten im Ort oder Sie bekommen es erst gar nicht genehmigt.“

PV-Anlage und Blockheizkraftwerk sorgen für Energie

Derzeit werde die Energie zum Betrieb der Brauerei vor allem über eine Photovoltaikanlage und ein Blockheizkraftwerk gewonnen, informiert Ladenburger. Das Kühlwasser für den Stromgenerator werde beispielsweise zum Heizen der Büroräume weiter verwertet.

Wir verbrauchen mit der neuen Anlage knapp 42 Tonnen weniger Kohlenstoffdioxid pro Jahr. Karl-Friedrich Ladenburger

„Damit haben wir schon mal aus einer Energiequelle zwei gemacht“, so der Brauerei-Chef. Auch der enorme Wasserverbrauch in der Produktion und zur Reinigung des Leerguts konnte laut Ladenburger in den vergangenen Jahren mehr als halbiert werden.„Früher wurde zum Beispiel noch viel von Hand gereinigt und auch die Waschmaschinen haben mehr verbraucht. Durch modernere Technik konnten wir an diesen Stellen bis zu 60 Prozent einsparen.“

Auch die neuen Kälteanlagen, die bis vor drei oder vier Jahren noch mit Wasser betrieben wurden, funktionieren jetzt mittels Luftkühlung. „Wir verbrauchen mit der neuen Anlage knapp 42 Tonnen weniger Kohlenstoffdioxid pro Jahr.“ Aktuell werde die Anlage außerdem um weitere Tanks ergänzt, die dann mit einem speziellen Kühlmittel gekühlt werden sollen.

Wassererhitzung mit Spiegeln

Damit ist das Ende der Fahnenstange für den Neulermer Unternehmer - zumindest theoretisch - noch nicht erreicht. Mit Parabolspiegeln könnte zum Beispiel Wasser energieeffizienter und mit viel geringerem Stromverbrauch erhitzt werden. In Form von Fernwärme könnten dann auch Anrainer davon profitieren.

Mit einer kommunalen Biogasanlage könnten außerdem Brauabfälle wie Treber oder Gelägerhefe energetisch verwertet werden. „Genug Biomasse hätten wir dafür auf jeden Fall zur Verfügung“, so Ladenburger. Denn aus Sicht des Braumeisters kann eine deutschlandweite Energiewende nur gelingen, wenn alle mit anpacken: „Da dürfen Unternehmer keine Einzelkämpfer bleiben. Jedes Dorf kann da etwas bewirken, wenn man die Möglichkeiten bündelt und sich jemand federführend dem Thema annimmt.“

In Stödtlen ist man in dieser Hinsicht schon einen Schritt weiter. Zusammen mit dem Rechenzentrumsbetreiber JH-Computers hat die Gemeinde ein Fernwärmenetz eingerichtet, mit dem die großen Mengen an Abwärme zum Heizen verwertet werden können.

Die Wärme wird sowohl vom Betrieb der Server als auch vom hauseigenen Blockheizkraftwerk ausgestoßen. Aktuell kann mit dieser Wärme laut Geschäftsführer Julian Hauber der Hauptort mit heißem Wasser versorgt werden. Für die Teilorte fehlt es noch an der nötigen Infrastruktur. Das Wasser bleibt dabei in einem Kreislauf, sodass kein zusätzliches Wasser für die Kälteanlage benötigt wird. „Normalerweise braucht ein Rechenzentrum dafür mehrere Millionen Liter am Tag, weil so viel Wasser beim Kühlen verdunstet.“

Überschüssiger Strom könnte in Wasserstoff verwandelt werden

Auch eine größere PV-Anlage könnte sich der Ladenburger-Geschäftsführer vorstellbar, um sich weiter vom Einsatz fossiler Brennstoffe zu lösen. Auch könnte ab einer gewissen Anlagengröße außerdem der überschüssige Strom in Wasserstoff umgewandelt und gespeichert werden. Ein großer Vorteil daran:

Wir könnten eine Anlage mit 400 Kilowattpeak auf unser Gelände bauen, das wird aber aktuell nicht mehr genehmigt. Karl-Friedrich Ladenburger

Mit seinem außergewöhnlich hohen Brennwert bräuchte die Brauerei viel weniger Energie als Erdgas oder Photovoltaik, um ein Kilowatt Dampf zu erzeugen. Die Betonung liege allerdings auf „vorstellbar“. Denn abgesehen davon, dass die Installation von Parabolspiegeln und Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff für einen mittelständischen Unternehmer kaum zu bezahlen seien, scheitere der Ausbau seiner PV-Anlage vor allem an der fehlenden Infrastruktur.

„Wir könnten eine Anlage mit 400 Kilowattpeak auf unser Gelände bauen, das wird aber aktuell nicht mehr genehmigt“, erklärt Ladenburger. Denn so eine große Einspeisung sei an manchen Punkten des Stromnetzes der EnBW-Tochter „Netze ODR“ gar nicht mehr ohne Weiteres möglich, wenn die Anlage mehr als 30 Kilowattpeak erbringt.

„Das Netz kann dann an diesen Punkten keine Leistung mehr aufnehmen, da entweder das Umspannwerk oder die Leitungen selbst am Limit sind“, erklärt Nicole Fritz, Pressesprecherin der EnBW ODR in diesem Kontext.

Entscheidung für das Rechenzentrum

Ab dieser Anlagengröße müsse der Energieversorger deshalb immer im Einzelnen prüfen, ob das Netz an diesem Einspeisungspunkt durch den Anschluss überlastet werden könnte. Wenn ein Anschluss an das öffentliche Netz nicht möglich ist, könne der Besitzer dennoch über eine sogenannte Null-Einspeisung seinen Solarstrom nutzen, darf ihn aber nicht ins Netz einspeisen und erhält somit keine Einspeisungsvergütung.

Auf diese Vergütung zu verzichten und stattdessen eine Anlage zu betreiben, die kein Strom ins Netz einspeist, hat sich der Stödtlener Rechenzentrumsbetreiber entschieden. Wie Hauber mitteilt, sei das Rechenzentrum nur noch zur Sicherung an das öffentliche Netz angeschlossen - falls Windkraft, Wasser und Photovoltaik ausfallen oder zu wenig Strom liefern.

„Wir müssen als Rechenzentrum 100-prozentige Ausfallsicherheit gewährleisten. Und gesetzt den Fall, das Heizkraftwerk muss gewartet werden und ein großer Kunde lässt aber gleichzeitig große Rechenleistungen durchführen, bräuchten wir das Netz.“

Energie direkt aus Wind und Sonne

Mit der Entscheidung, den PV-Strom nicht ins Netz einzuspeisen, verschiebe sich zwar einerseits der Amortisationspunkt der Anlage nach hinten, andererseits spare das Unternehmen aber auch langfristig: „Für Unternehmen, die viel Strom benötigen, ist die größte Einsparmöglichkeit, so viel wie möglich selbst erzeugen: Strom aus einer PV-Anlage kostet etwa acht Cents, 25 Cents dagegen aus dem Netz.“

Zusätzlich hat der Rechenzentrumsbetreiber ein sogenanntes „Power Purchase Agreement“ abgeschlossen, mit dem er Strom direkt von der Wind- oder Wasserkraftanlage beziehen kann. Ein hauseigenes Umspannwerk speist die enormen Mengen Energie dann in den Betrieb ein.

Mit all diesen Maßnahmen schaffe es das Stödtlener Unternehmen nach Angaben Haubers, zu etwa 80 bis 90 Prozent energieautark zu wirtschaften. Dass die 2040 die Wirtschaft bis klimaneutral funktionieren wird, hält es der er aus eigener Erfahrung deshalb auch für realisierbar. Auch die Wärmeversorgung komplett auf erneuerbare Energien umzustellen und sich so von Erdöl und -gas zu lösen, dagegen noch für zu ambitioniert.