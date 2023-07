Gemeinde Neuler vergibt Planungen „Hinterer Brühl V“

Der Bebauungsplan „Hinterer Brühl V“ ist in der Gemeinderatssitzung am 26. April im Entwurf aufgestellt und zur späteren Auslegung und Trägerbeteiligung freigegeben worden. Die Abwägung erfolgt in einer der folgenden Ratssitzungen.

Neben der Bebauungsplanung ist die Schaffung der Erschließungen von Bedeutung. Und das sowohl straßenseitig, wie auch abwasserseitig. Ebenso ist die Wasserversorgung für das Gebiet zu planen. Des Weiteren stehen verschiedene Anpassungsarbeiten an.

Aus dem Bebauungsplan ist zu erkennen, dass für das Gebiet die straßenseitige Erschließung über eine Wendemöglichkeit vorgesehen ist. Die bisherige Planung des Gewerbegebiets „Hinterer Brühl IV“ ist heranzuziehen und zu modifizieren. Außerdem sind dem Wasserwirtschaftsamt Ellwangen Daten für die Entwässerung vorzulegen. Die Planung der Erschließungsanlagen wäre ab Leistungsphase fünf bis acht sowie die örtliche Baubetreuung an das Planungsbüro Stadtlandingenieure zu vergeben.

Bei Kosten von 29.350 Euro für Ingenieurbauwerke und 125.415 Euro für die Straßenerschließung ergibt sich nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure ein Honorar in Höhe von 21.380 Euro. Im Haushaltsplan 2023 sind Kosten in Höhe von 21.000 Euro eingestellt.

Der Gemeinderat beauftragte in seinem Beschluss einstimmig die Stadtlandingenieure Ellwangen für die Ausführungsplanung der Ingenieurbauwerke und der Straßenerschließung für das Gewerbebetrieb „Hinterer Brühl V“. Gleichzeitig wurde die Verwaltung ermächtigt, den Ingenieurvertrag abzuschließen.