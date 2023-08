Gaishardter Chor feiert 10–jähriges Jubiläum

Der Gaishardter Chor sonum laudate hat am Sonntag, 23. Juli, sein Jubiläumskonzert zum 10–jährigen Bestehen in der St. Vitus Kapelle veranstaltet. Das Konzert in der voll besetzten Kapelle begann mit Liedern des Heimatchores, wie der Chor in einem Schreiben mitteilt. Den Auftakt für das Konzert bot das sehr gefühlvolle „Zarte Gräser“ von Helmut Michael Brand.

Mit einigen einleitenden Worten eröffnete der erste Vorstand Bernhard Funk den Abend. Besonders begrüßte er den geladenen Gastchor, den Männergesangverein Ramsenstrut. Im Anschluss daran folgte die Feuertaufe für den unter Dirigent Johnny Rieger ausgebildeten Vizechorleiter Stefan Funk mit dem Stück „Ubi Caritas“ von Richard A. Williamson. Chorleiter Johnny Rieger gab eine kleine Einführung in das musikalische Programm des ersten Blocks, einerseits dem „Ave Verum Corpus“ von Bill Heigen und dem „The Lord bless you and keep you“ von John Rutter. Zwischen den Liedern hielten die Menschen kurz inne bei einem geistlichen Impuls, vorgetragen von Achim Weiß. Damit endete dann der erste Block und der Chor räumte die Bühne für seinen Gastchor aus Ramsenstrut unter deren Chorleiterin Andrea Seibold.

Im zweiten Teil überzeugten sie mit Liedern wie dem „Zwischen Himmel und Erde“ von Lorenz Maierhofer oder dem allseits bekannten „Hallelujah“ von Leonard Cohen in gemischt deutsch–englischer Fassung. Es war ein gefühlvoller Vortrag, welcher das Publikum mit Applaus belohnte. Zum Schluss folgte noch eine kleine Zugabe, und unter Klatschen durfte sonum laudate die Bühne wieder betreten.

Noch bevor der dritte Block mit Gesang begann, wurde Bernhard Amma auf die Bühne gebeten. Als Vertreter des Hospizes in Ellwangen dankte er den anwesenden Gästen für die Spenden, die dem Hospiz zugutekommen. Er berichtete über die tägliche Arbeit im Hospiz.

Nach der Gesangseinlage von Ramsenstrut und den Dankesworten übernahm sonum laudate mit deren zweiter Hälfte die Bühne. Es gab alte Klassiker wie „Lieder“ von Udo Jürgens, „Memory“ aus der Oper „Cats“, arrangiert von John Leavitt und „Hambani Kahle“, einem afrikanischen Verabschiedungslied, zu hören. Mit Applaus endete damit der gesangliche Teil des Konzertes, jedoch nicht ohne eine Zugabe von sonum laudate. Mit den acht Männerstimmen erklang nun „Herr, gib uns Frieden“ von Horst Best.

Letztlich verkündete Johnny Rieger sein musikalisches Ende aus gesundheitlichen Gründen bei sonum laudate. Er reichte symbolisch den Taktstock an seinen Nachfolger Stefan Funk weiter. Zum Abschluss sangen die beiden Chöre gemeinsam mit dem Publikum, Christine Kutter am E–Piano, Johnny Rieger an der Orgel sowie Paul Feldhäuser an der Trompete das „Nun danket alle Gott“.