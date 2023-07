Brühlschule verabschiedet zwei Lehrerinnen

Am letzten Montag im Schuljahr 2022/2023 verabschiedete die Schulgemeinschaft der Brühlschule Neuler Gisela Neuberg–Heid sowie Lehreranwärterin Verena Wolfsteiner im Beisein der Schulgemeinschaft und zahlreicher Ehrengäste. „Wir danken dem Leben, indem wir es bedenken“ — mit diesem Zitat von Thomas Mann begann der Schulleiter der Brühlschule, Matthias Schimmel, seine Laudatio auf die beiden Lehrerinnen.

Mit Stolz dürfe Gisela Neuberg–Heid in diesen Tagen auf eine erfolgreiche und langjährige berufliche Wegstrecke als Lehrerin an verschiedenen Schulen zurückblicken. Die Lehrerin geht nun in Pension.

Geboren in Aalen–Unterrombach und in Aalen aufgewachsen, besuchte Gisela Neuberg–Heid dort die Schule in Hofherrnweiler und das Schubart–Gymnasium. Ein Studium in Schwäbisch Gmünd an der Pädagogischen Hochschule in den Fächern HTW und evangelische Religion schloss sich bis 1982 an. Nach dem Referendariat in Hussenhofen an der Mozartschule folgten Tätigkeiten in Herbrechtingen, Hüttlingen, Aalen, Schrezheim, Unterkochen und Essingen.

Ab September 2019 war sie dann in Neuler tätig — Schwerpunkte lagen hier in den Klassen 3 und 4 in Deutsch, Sachunterricht und Kunst sowie Werken. Aber auch die Schuleingangsstufe spielte immer eine Rolle, denn die Jubilarin hatte auch in den Klassen 1 und 2 zusätzlich einen Deutschauftrag übernommen.

Zudem zeigte sie Engagement im Lernmittelbereich, als Beauftragte für Chancengleichheit und als gewerkschaftliche Vertrauensfrau. Auch für Sonderaufgaben wie der Stolpersteinaktion sei sie stets aufgeschlossen gewesen. All diese Verdienste würdigte der Schulleiter in seinen Worten zum Abschied. Als Zeichen des Dankes überreichten die Kinder und das Kollegium zahlreiche Geschenke.

Mit großem Pflichtbewusstsein und vorbildlichem Engagement habe auch Lehreranwärterin Verena Wolfsteiner die schulische Arbeit unterstützt und sich für die Kinder an der Brühlschule eingesetzt. Egal ob Deutsch oder Sachunterricht — stets umsichtig sei sie der täglichen Arbeit begegnet. Sie wird nach den Ferien ihre erste Stelle in Ellwangen an der Buchenbergschule antreten.

Bürgermeisterin Sabine Heidrich, die Elternbeiratsvorsitzende Martina Knecht und Elternvertreterinnen verschiedener Klassenstufen schlossen sich den Dankesworten an und überreichten anerkennende Präsente. Der Schulchor sowie Schülerinnen und Schüler aller Klassen trugen mit Liedern, einer sportlichen Aufführung, Gedichten und einem Sprechrap zur Gestaltung der Feierstunde bei. Ebenso musizierte ein Lehrerquintett mit Querflöten, Klarinette, Violine und Klavier stimmungsvoll zum Abschied „Muss i denn zum Städele“ hinaus.