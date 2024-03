Brief- und Paketservices an der neuen Poststation in Neuler

Eine zusätzliche Anlaufstelle für Post- und Paketservices gibt es ab sofort in Neuler: Die Deutsche Post und DHL haben in der Ellwanger Straße 17 (Netto Markt) eine Poststation in Betrieb genommen. Der neuentwickelte Automat ist rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich. Er bietet nahezu alle Postdienstleistungen, die Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen, teilt die Deutsche Post mit. Der Kauf von Brief- und Paketmarken ist ebenso möglich wie der Versand von Briefen und Paketen. Auch der Empfang von DHL-Paketen ist an der Poststation mit 70 Paketfächern möglich. Für diesen Service ist - wie bei der Packstation - eine einmalige Registrierung erforderlich.

„Die Poststation ist die erste ihrer Art in Neuler. Durch ihren Rund-um-die-Uhr-Service ist sie eine tolle Ergänzung zum Filialangebot in Neuler. Zudem ist der Standort ideal gewählt. Ich hoffe, dass beide Angebote entsprechend gut von unseren Bürgerinnen und Bürgern angenommen werden“, sagt Bürgermeisterin Sabine Heidrich.

„Die Poststation ist ein Angebot an unsere Kundinnen und Kunden, postalische Leistungen auf für sie möglichst bequeme Weise an zusätzlichen Standorten zu nutzen“, erklärt Martin Fichtner, regionaler Politikbeauftragter der DHL Group. „An vielen Stellen erleichtern Automationslösungen uns bereits das alltägliche Leben - seien es Geldautomaten, Ticketautomaten oder DHL Packstationen.“

Die Poststation hat laut Post einen Touchscreen und ist intuitiv bedienbar. Die Automaten haben einen integrierten Briefkasten sowie Paketfächer. Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master Card sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden. Die Nutzung der Poststation ist nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden.