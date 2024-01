Auf dem Binderhof ist eine Scheune, in der Heu und Stroh gelagert waren, am Donnerstagnachmittag komplett abgebrannt. Durch das schnelle Eingreifen der Wehren aus Neuler, Abtsgmünd und Ellwangen konnte ein Übergreifen der Flammen auf die direkt an die Scheune angebaute Maschinenhalle verhindert werden.

Scheune nicht mehr zu retten

Die Alarmierung der Wehren erfolgte gegen 13.35 Uhr. Die Einsatzkräfte samt DRK waren nur zehn Minuten später am Brandort. Da stand die Scheune nach Angaben der Feuerwehren bereits in Vollbrand und das Hauptziel galt einer Riegelstellung, um die Maschinenhalle zu retten.

Die Feuerwehr Ellwangen war mit der großen Drehleiter vor Ort und verhinderte dies von oben. Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte einschließlich DRK mit elf Fahrzeugen vor Ort. Die Wasserversorgung zur Löschung der brennenden Scheune erfolgte vom nahegelegenen Hirtenweiher.

Neulers Bürgermeisterin Sabine Heidrich und der Abtsgmünder Bürgermeister Achim Kiemel waren zum Brandort geeilt, um sich ein Schadensbild zu machen. Ebenso war Kreisbrandmeister Andreas Straub vor Ort.

Nachdem die Flammen zum größten Teil gelöscht waren, wurde ein Bagger beauftragt, der die noch glimmenden Heu- und Strohreste ins Freie beförderte, um sie vollends komplett zu löschen. Einen Personen- und Tierschaden hat es nicht gegeben.