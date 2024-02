200 bis 500 Euro für ein Kinder- oder Jugendfahrrad ist für viele Familien eine große Investition, allerdings ist es für viele Kinder aber auch das erste Verkehrsmittel, das ihnen erstmals ermöglicht, in ihrem unmittelbaren Umfeld mobil und unabhängig zu sein.

Ein Zwiespalt, in dem sicherlich viele Eltern stecken, weil sie ihren Kindern diese Freiheit auch nicht verwehren wollen, ihnen jedoch die finanziellen Mittel für ein neues Rad fehlen.

Von 10 bis 12 Uhr stehen Räder, Kettcars und Co. zum Verkauf

Der Ellwanger Fahrradbasar, der am kommenden Samstag, 2. März, zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Gelände der Firma Getränke König in Neunheim zum 29. Mal stattfindet, soll eben jenen Menschen mit kleinerem Budget, aber auch Sparfüchsen und Schnäppchenjägern die Chance auf ein gutes Rad bieten.

Teil der Erlöse gehen an die Kindergärten Mutter Teresa und Sankt Benedikt und die Jugendfeuerwehr

Organisiert wird der Basar auch in diesem Jahr wieder von Radsport Groß aus Neuler. 15 Prozent des Erlöses gehen an die Neulermer Kindergärten Mutter Teresa und Sankt Benedikt sowie die Jugendfeuerwehr, die an diesem Vormittag auch mit zahlreichen Helfern und Eltern der Kindergartenkinder mit anpacken wird.

Angeboten werden darf laut Ankündigung von Radsport Groß „alles, was Räder hat und womit man fahren kann“ - in den vergangenen Jahren waren es jeweils bis zu 800 verschiedene Fahrzeuge von Fahrrädern über Roller, Kettcars, Skateboards bis hin zu Inlineskates.

Eine Garantie für den Zustand der angebotenen Gefährte übernimmt das Organisationsteam nicht. „Es wäre auch gar nicht möglich, in den wenigen Stunden 500 bis 700 Räder durchzuchecken“, so der Neulermer Fahrradhändler Gerd Groß.

Wenn es um Fragen wie zum Beispiel um die richtige Größe eines Kinder- oder Jugendrades oder Einschätzungen zum Wert des Fahrzeugs geht, steht er den Käufern bei Bedarf aber gerne beratend zur Seite.

Zu diesen Zeiten können Verkäufer ihre angebotenen Fahrzeuge abgeben

Wer ein Rad, Kettcar, Roller oder anderes Gefährt verkaufen möchte, kann dieses am Freitag, 1. März, zwischen 17 und 19 Uhr, sowie am Samstag, 2. März, von 8 bis 9 Uhr auf das Gelände der Firma Getränke König bringen.

Kaufinteressierten rät Gerd Groß, für eine möglichst große Auswahl früh da zu sein, denn in den vergangenen Jahren seien ein Großteil der Räder und der anderen Fahrzeuge innerhalb kürzester Zeit verkauft gewesen.