25 verdienstvolle Berufsjahre

Im November konnte Ulrike Dambacher das 25. Dienstjubiläum im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Kollegenkreis begehen. Die Schulgemeinschaft gratulierte und Schulleiter Matthias Schimmel blickte in seinen Ausführungen auf die verdienstvollen Berufsjahre der Jubilarin zurück.

1992 begann Ulrike Dambacher an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd ein Grund-und Hauptschullehrerstudium in den Fächern Mathematik, Hauswirtschaft und Chemie. Nach der ersten Dienstprüfung 1996 absolvierte sie das Referendariat an der Uhlandschule in Geislingen und am Seminar Nürtingen. Nach bestandener zweiter Dienstprüfung verbrachte sie ihre ersten fünf Dienstjahre als Lehrerin in Gerlingen an der dortigen Pestalozzi-Schule; 2003 gelang eine Versetzung nach Aalen an die damals noch existierende Bohlschule als Haupt- bzw. Werkrealschule. 2008 erfolgte schließlich der Sprung in die Schulleitung als Konrektorin nach Neuler an die Brühlschule. Hier arbeitet seither Ulrike Dambacher als Klassenlehrerin in den Klassenstufen 3 und 4 neben ihren zahlreichen Aufgaben im Team der Schulleitung. Besonders hob Matthias Schimmel das stetige Engagement in der Ausbildung junger Nachwuchskräfte hervor; so begleitet die Konrektorin Studenten im integrierten Semesterpraktikum als Ausbildungsberaterin sowie Referendare in der 2. Ausbildungsphase als Mentorin. Bei sehr guter Arbeitsatmosphäre sei die Jubilarin ein wertvolles und geschätztes Teammitglied in der Schulgemeinschaft der Brühlschule.

Rückblickend hat die Jubilarin also an vielen Orten Schulgeschichte, Schulentwicklung, Kurswechsel und Bildungsplanrevisionen miterlebt ‐ und, was wohl sehr wesentlich ist: Generationen von Schülerinnen und Schülern durften sich in ihrer Schulzeit von ihr begleitet wissen und haben das notwendige Handwerkszeug für das weitere Leben mit auf den Weg bekommen.

Schulleiter Matthias Schimmel überreichte die Urkunde des Landes, gratulierte und bedankte sich für das stetige Engagement. Auch aus dem Kollegenkreis erhielt die Jubilarin ein anerkennendes Präsent.