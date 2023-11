Wochenmarkt wird wegen Aufbau des Weihnachtsmarkts verlegt

Aufgrund der Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt auf dem Marienplatz findet der Wochenmarkt in Neresheim am Donnerstag, 30. November, und Donnerstag, 7. Dezember, in der Stadtgrabenstraße beim Friedhof von 14 bis 18 Uhr statt. Ebenfalls am Donnerstag, 14. Dezember, wegen des Abbaus des Weihnachtsmarkts.