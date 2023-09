— Jetzt ist das Härtsfeld auch offiziell Ausrichter der Heimattage Baden–Württemberg im kommenden Jahr: Nach einem farbenprächtigen, zweieinhalb Stunden dauernden Festumzug in Biberach hat am Sonntag der dortige OB Norbert Zeidler die Heimattagefahne symbolisch an Ministerpräsident Winfried Kretschmann zurückgegeben. Der „Landesvater“ wiederum, wie er mehrfach tituliert wurde, gab die Fahne weiter an die Bürgermeister der drei Härtsfeld–Kommunen als die Ausrichter der Heimattage im kommenden Jahr.

Der Neresheimer Bürgermeister Thomas Häfele, der mit seinen Amtskollegen Norbert Bereska (Nattheim) und Dirk Schabel (Dischingen) nach Biberach gereist, geizte nach dem Umzug nicht mit Komplimenten: „Ihr habt die Latte ziemlich hoch gelegt.“

Denn 99 Gruppen, darunter 37 Musikkapellen, waren mit insgesamt rund 3000 Teilnehmern und 30 Pferden sowie Gespannen auf einer Strecke von rund zweieinhalb Kilometern bei strahlendem Himmel und unter sengender Sonne schwitzend mit klingendem Spiel oder mit verschiedenen Darbietungen durch die Stadt gezogen und hatten sich tausenden von Zuschauerinnen und Zuschauern präsentiert. Es war ein beeindruckendes Kaleidoskop des Ländles mit Gruppen aus allen Winkeln Baden–Württembergs.

Den krönenden Abschluss bildeten die Gruppen aus Neresheim: Die Bürgerwehr, die Freien Musketiere, die Narrenzunft, der Liederkranz, der Obst– und Gartenbauverein und die Stadtkapelle, außerdem der Musikverein Elchingen, die Härtsfelder Musikanten und der Rollkunstverein RSV Nattheim. Sie alle präsentierten sich und das Härtsfeld von der besten Seite.

Als sie alle Aufstellung vor der Tribüne mit den Ehrengästen — an ihrer Spitze der Ministerpräsident — genommen hatten, gab der Biberacher Oberbürgermeister Zeidler die Heimattagefahne symbolisch an Kretschmann zurück. Zeidler freute sich besonders, dass die Heimattage im kommenden Jahr auf dem Härtsfeld ausgerichtet werden, denn er ist selbst Ostälbler. Geboren und aufgewachsen in Ellwangen, war er von 1991 bis 1995 Referent des Ellwanger OB und danach bis 1998 persönlicher Referent von Staatssekretär Gustav Wabro. 13 Jahre war Zeidler Bürgermeister von Remshalden, seit mehr als zehn Jahren ist er OB in Biberach. Die Fahne übergab er mit dem Hinweis, die Heimattage seien eine große Chance für den Ausrichter. Für ein Jahr sei Biberach das Aushängeschild von Baden–Württemberg gewesen.

Nach einem Grußwort des Ministerpräsidenten, der betonte, wie wichtig Feiern gerade in schwierigen Zeiten sei, weil es die Gesellschaft zusammenhalte, nahm Thomas Häfele auch für seine beiden Amtskollegen Bereska und Schabel symbolisch die Heimattagefahne entgegen. Die Vorfreude auf das kommende Jahr sei so groß, unterstrich er, dass rund 240 Neresheimerinnen und Neresheimer in fünf Bussen nach Biberach gereist seien. Der Bürgermeister betonte, dass die Heimattage im kommenden Jahr in der kleinsten Region des Landes und landkreisübergreifend stattfinden. Er lud alle, an der Spitze den Ministerpräsidenten, zum Festumzug am 8. September 2024 nach Neresheim ein. Biberach habe zwar eine tolle Vorlage geliefert, das Härtsfeld wolle es aber im kommenden Jahr noch besser machen.

Dass man sich das durchaus zutraut, wurde bereits bei der Heimat deutlich. So wurde kritisch vermerkt, dass es auf der zweieinhalb Kilometer langen Strecke nur eine Moderation gegeben hat, bei der die Gruppen vorgestellt wurden, nämlich nur auf dem Marktplatz. Das bekam aber nur ein Teil der Zuschauerinnen und Zuschauer mit.