Warum Neresheim und seine Teilorte noch keinen Stadtbus bekommen

Bürgermeister Thomas Häfele verhehlte in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats seine Verärgerung nicht und das, was er dem Gremium mitzuteilen hatte, sorgte auch im Stadtparlament für heftigen Unmut: Der Kreis sieht sich angesichts seiner angespannten finanziellen Lage außerstande, in die Finanzierung für den angestrebten Stadtbus für die Teilorte einzusteigen. Dieser hätte den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in den Stadtteilen verbessern und sie untereinander und mit der Kernstadt verbinden sollen.

In der Kernstadt selbst gibt es den Stadtbus bereits, der dort regelmäßig seine Runden dreht und die Wohnbezirke mit den öffentlichen Einrichtungen verbindet. Die Kosten bezifferte der Bürgermeister mit 70.000 bis 80.000 Euro jährlich, wobei den Löwenanteil von 80 Prozent der Ostalbkreis trägt.

Der Stadtbus für die Teilorte würde nach den Worten von Häfele 50.000 bis 60.000 Euro kosten, wobei auch hier der Landkreis den Löwenanteil übernehmen müsste.

Das wird er jedoch zumindest vorerst nicht können, sei ihm mitgeteilt worden, sagte der Bürgermeister im Stadtparlament. Er finde dies sehr schade, denn man habe bereits sehr intensiv an dem Vorhaben gearbeitet. Und er sei sehr enttäuscht, denn man habe im September starten wollen. Damit hätte man sehr viel Energie einsparen können, meldete sich der Dorfmerkinger Ortsvorsteher und Stadtrat Joachim Schicketanz (SPD) zu Wort.

Die Entscheidung des Landratsamts sei völlig unangemessen und unverständlich, denn Hausbesitzer würden auch nicht gefragt, ob sie das Geld hätten, wenn es um Energieeinsparung gehe. Der Landrat brauche aber politische Mehrheiten im Kreistag, warb Häfele um Verständnis, und die seien momentan nicht zu bekommen.

Man solle nun prüfen, ob es Alternativen gebe, schlug Carmen Stumpf (Grüne) vor und Martin Grupp (CDU) blies ins gleiche Horn. „Wir müssen eine Lösung für die Teilorte finden!“ Die Verwaltung nehme dies als Auftrag mit, sagte der Bürgermeister.