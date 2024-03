An diesem Samstag empfängt der SV Waldhausen zum zweiten Heimspiel in diesem Jahr die SSG Ulm. Anpfiff der Partie im KAMPA-Sportpark ist um 15 Uhr.

Auch im dritten Spiel in diesem Jahr konnte der SVW am vergangenen Wochenende nicht gewinnen. Das Team von Trainer Jens Rohsgoderer trennte sich im Derby gegen den Nachbar aus Neresheim mit 2:2 (0:2). Abermals starteten die Schwarz-Gelben denkbar schlecht in die Partie und lagen folgerichtig zur Halbzeit mit 0:2 im Rückstand. Durch Moral kämpfte sich das Team um Torjäger Kevin Mayer jedoch zurück und holte am Ende immerhin einen Punkt. Nach zuletzt drei sieglosen Partien in diesem Kalenderjahr ist der Siegeshunger in Waldhausen groß und soll mit aller Macht gegen den Gast aus Ulm gestillt werden. Die im Ulmer Stadtteil beheimatete SSG wird jedoch mit ordentlich Rückenwind aufs Härtsfeld reisen. Die von Nick Hausner trainierte Mannschaft setzte am vergangenen Wochenende durch den 6:1-Erfolg gegen den MTV Stuttgart ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf und verschaffte sich dadurch etwas Luft im Tabellenkeller.

Mit den Ulmern treffen die Waldhäuser auf einen bekanntlich schwer zu bespielenden Gegner. Zudem ist das Team durch Strobel, Beneke und Häußler mit exzellenten Fußballern gespickt, die ihre Torgefahr in dieser Saison allesamt mehrfach aufblitzen ließen. Die letzten beiden Aufeinandertreffen endeten knapp und bescherten beiden Teams jeweils drei Punkte. Trotz der aktuellen Personal-Situation möchte der SVW den ersten Sieg in 2024 einzufahren.

Neresheim möchte dreifach punkten

Nach dem verdienten Derbypunkt möchte Fußball-Landesligist Neresheim an diesem Sonntag (15 Uhr) gegen Blaubeuren drei Auswärtspunkte einfahren.

Blaubeuren belegt aktuell den fünften Platz mit 30 Punkten. Dementsprechend wurde in dieser Woche in Neresheim trainiert. Trainer Andreas „Bobo“ Mayer kann fast auf die komplette Mannschaft zurückgreifen. Der langzeitverletzte Thorben Joos ist seit Wochen wieder im Aufbautraining. Er stand zuletzt bereits wieder im Kader. Die Klosterstädter haben aus den vergangenen drei Spielen fünf Punkte gesammelt und möchte jetzt auch in Blaubeuren dreifach punkten.