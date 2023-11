Nach zuletzt guten Leistungen möchte der Fußball-Landesligist aus Neresheim an diesem Samstag 14.30 Uhr in der Bierschneider Arena endlich mal wieder drei Punkte einsammeln.

Die Mannschaft um ihren Cheftrainer Andreas „Bobo“ Mayer hatte eine intensive Trainingswoche. Die Leistung im Auswärtsspiel gegen Türkspor Neu Ulm war gut. Jetzt gilt es über 90 Minuten diese Leistung abzurufen und endlich die individuellen Fehler abzustellen. Mit dem TSV Buch kommt ein Dino aufs Härtsfeld. Vor allem die Geschlossenheit und der Einsatzwille macht die Bucher Mannschaft aus. „Gegen den TSV Buch erwarte ich von meiner Mannschaft, dass wir endlich mal kaltschnäuziger vor dem Tor sind. Wir haben in den vergangenen Spielen zu viele hundertprozentige Torchancen liegen lassen. Vor allem aber ist es jetzt an der Zeit mal wieder zu null zu spielen. Deshalb nehme ich alle Mannschaftsteile in die Pflicht“, sagt SVN-Trainer Andreas „Bobo“ Mayer. Aktuell belegt die Mannschaft des TSV Buch den sechsten Platz mit 22 Punkten. Die Klosterstädter aus Neresheim rangieren aktuell mit zwölf Punkten auf Platz 14.

Waldhausen fordert den Primus

Nach dem 2:1-Heimerfolg am vergangenen Wochenende gegen Srbija Ulm reist der SV Waldhausen an diesem Samstag zum Primus nach Esslingen. Um 14.30 Uhr heißt es dann Erster gegen Zweiter oder auch die beste Defensive gegen die zweitbeste Defensive der Liga.

Durch den jüngsten Erfolg fuhren die Mannen von den beiden Trainern Rohsgoderer und Adametz den vierten Sieg in Folge ein und sind dadurch seit fünf Partien ungeschlagen. Im Lager des SV Waldhausen weiß man, dass am kommenden Samstag ein richtig schwerer Brocken wartet. Der FC Esslingen ist bis dato das heimstärkste Team der Liga und spielt bisher eine enorm starke Runde, weshalb man mit 35 Zählern von der Tabellenspitze grüßt. Das Team von Trainer Christian Ehrenberg stieg in der vergangenen Saison mit 91 Punkten souverän aus der Bezirksliga Neckar/Fils in die Landesliga auf. Der Club existiert erst seit dem Jahre 2011 und meldete erstmals zur Saison 2018/19 ein Aktiven-Team, das in den ersten beiden Saisons in der Kreisliga B und A umgehend den Meistertitel feierte. Nach dem Aufstieg in diesem Sommer gab es im Esslinger Kader nur wenig Rotation, weshalb das Team aus vielen vereinseigenen Talenten besteht, die von ein paar höherklassig erfahrenen Spielern umgeben sind.

Trotz der jeweils höheren Liga traten bei den Esslingern keineswegs Anpassungsprobleme auf. Unterstrichen wird diese Tatsache dadurch, dass sich der Verein in dieser Saison einzig dem Titelkandidaten Türk Spor Neu-Ulm vor wenigen Wochen mit 1:2 geschlagen geben musste. Am vergangenen Wochenende gewannen die Esslinger auswärts beim Mit-Aufsteiger MTV Stuttgart knapp mit 1:0. Laut den Esslingern soll die Landesliga aber noch nicht das Ende sein, mittelfristig will der Verein bis in die Oberliga marschieren

Trotz dieser Fakten und der Stärke des Gegners will sich der SV Waldhausen am Samstag keineswegs verstecken und dem aktuellen Primus alles abverlangen, um den Zuschauern ein spannendes Match zu liefern. Für alle Anhänger und Sympathisanten des SV Waldhausen besteht am Samstag die Möglichkeit mit dem Bus nach Esslingen zu fahren. Anmeldungen sind per Mail an [email protected] oder per WhatsApp an 01749369410 möglich. Abfahrt an der Turnhalle in Waldhausen ist um 11.30 Uhr.