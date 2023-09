Vierte Niederlage in Serie für Neresheim

Landesligist SV Neresheim hat zu Hause mit 0:2 gegen den FC Blaubeuren verloren.

Nach anfänglichem Abtasten hatte Blaubeuren die erste Chance der Partie. Torhüter Samuel Aubele war aber auf dem Posten und hielt sicher. Neresheim hatte in Hälfte eins einige gute Möglichkeiten, Tore fielen allerdings nicht. So stand es zur Pause 0:0.

In der 73. Minute gingen die Gäste aus Blaubeuren mit 1:0 in Führung. Einen katastrophalen Abspielfehler im Mittelfeld nutzten die Gäste aus. Neresheim drückte auf den Ausgleich, doch in der 90. Minute machte der FC Blaubeuren mit dem 2:0 den Deckel drauf.