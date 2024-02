Zu einem Brand in einem an ein Wohngebäude angrenzenden Verschlag ist es am Dienstag gegen 21 Uhr in der Frickinger Straße in Kösingen gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, rückten die Feuerwehren Kösingen und Neresheim mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften an. Doch beim Eintreffen brannte der Verschlag bereits nicht mehr – die Bewohner hatten den Brand selbst gelöscht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach der Brand vermutlich in einem Mülleimer aus, in welchem unter anderem auch Zigaretten entsorgt wurden. Fünf Personen wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.