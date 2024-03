„Unschöne Szenen“, nannte sie Stefan Aubele vom SV Neresheim, um dann später noch deutlicher zu werden. Das Spiel zwischen Neresheim und Blaubeuren in der Fußball-Landesliga (1:1) hat ein Nachspiel, und zwar ein juristisches.

Was war passiert?

Zunächst wurde Fußball gespielt. Neresheim verpasste es aber, sich eine klare und beruhigendere Führung zu erspielen und kassierte dann in der letzten Minute der Nachspielzeit das 1:1. „Komplett überflüssig“, sagt Aubele zur langen Nachspielzeit von sechs Minuten. Doch dann unmittelbar nach dem Schlusspfiff eskalierte die Lage völlig. „Der Trainer von Blaubeuren ist zu unserem Spielführer gerannt und hat ihn sekundenlang am Hals gewürgt. Das geht gar nicht“, schildert Aubele die Szene, die in einer Rudelbildung beider Teams mündete. „Die Aggressivität ging komplett von Blaubeuren aus.“

Marianek zeigt Trainer an

Bereits am Sonntag stellte der SVN und Kapitän Mike Marianek Strafanzeige gegen den Trainer. „So etwas gehört nicht auf den Sportplatz“, stellt Aubele klar: „Wir wollen mit Blaubeuren auch nichts mehr zu tun haben.“ Immerhin hier schafft die Reform der Staffeln Abhilfe: Blaubeuren wechselt von Staffel II in Staffel IV.

Bargau der nächste Gegner

An diesem Wochenende bereits steht für Neresheim das nächste wichtige Heimspiel im Kampf um den Klassenerhalt an. „Für uns ist es ein sehr wichtiges Spiel. Wir dürfen und wir werden Bargau nicht unterschätzen“, stellt SVN-Coach Andreas „Bobo“ Mayer klar, der aufgrund seiner Roten Karte im Spiel gegen Blaubeuren gegen Bargau gesperrt ist. Ein Fragezeichen steht zudem hinter Ismael Kone, der sich im vergangenen Spiel verletzt hatte. Anpfiff ist am Samstag (15 Uhr).