Tischtennis macht Schule

Im laufenden Schuljahr bieten die Härtsfeldschule Neresheim und die Tischtennisabteilung des SV Neresheim ein neues Sportangebot für die offene Ganztagesschule an. Bereits seit vielen Jahren propagiert der Deutsche Tischtennis-Bund das Programm „FiTTer Kids“, das in zahlreichen Schulen bundesweit erprobt wurde. Dem zunehmenden Bewegungsmangel der Kinder soll hierbei spielerisch begegnet werden.

Jeden Donnerstag werden Mitglieder der Tischtennis-Abteilung die Kinder während zwei Schulstunden am Nachmittag in den Tischtennissport einführen. Spielerisch werden die Freude an der Bewegung sowie konditionelle und technische Grundlagen für die Schüler ohne oder mit wenigen TT-Vorkenntnissen vermittelt. Eine qualifizierte Trainerausbildung garantiert dabei die notwendige Fachlichkeit des Unterrichts.