SV Neresheim verliert das erste Pflichtspiel des Jahres

Fußball-Landesligist SV Neresheim hat das erste Pflichtspiel des Jahres verloren. Das Team von Trainer Andreas „Bobo“ Mayer musste sich dem TSV Buch zu Hause mit 1:2 geschlagen geben.

Frühe Neresheimer Führung

Die Klosterstädter waren zu Beginn klar besser. Gefällig ließ man den Ball und Gegner laufen. Den ersten großen Aufreger gab es in der vierten Miunute. Hakki Yildiz setzte sich gut durch, sein Abschluss wurde in allerletzter Sekunde aber noch geblockt. Weiter ging es im Minutentakt für die Klosterstädter. Kurz darauf parierte Buchs Schlussmann stark gegen Ismael Kone. In der sechsten Minute durfte sich Neresheim über die 1:0-Führung freuen. Nach einem schönen Doppelpass fasste sich Neuzugang Cemal Krasniqi ein Herz und traf zur Führung. Neresheim war weiter am Drücker und in der 20. Minute forderte die Mayer-Truppe vehement Elfmeter. Diesen gab es zum Entsetzen der Klosterstädter allerdings nicht. Sieben Minuten vor der Pause gab es dann Elfmeter für die Gäste. Samuel Aubele parierte allerdings glänzend und so stand es weiterhin 1:0 für den SVN. Wer jetzt gedacht hatte, dass der gehaltene Elfmeter die Klosterstädter pushen sollte, sah sich getäuscht. Das Spiel verlagerte sich nun in die Neresheimer Hälfte. In der 39. Minute konnte Buch dann ausgleichen, aus sehr stark abseitsverdächtiger Position knallte der Bucher Topstürmer Timo Leitner den Ball an Torhüter Samuel Aubele vorbei. Die Klosterstädter waren in dieser Phase nicht präsent und konnten glücklich sein, nicht noch vor der Halbzeit in Rückstand zu geraten.

Leitner erzielt Doppelpack

Nach der Pause dann schon die Entscheidung: Nach einem Freistoß an der Mittellinie konnte wieder Stürmer Timo Leitner zur 2:1-Führung einköpfen. Es waren aber noch 42 Minuten zu spielen. Jetzt wurde es ein richtiges Kampfspiel. Das Spielgeschehen fand im Mittelfeld statt. Die Gäste verstanden es perfekt, mit ihrer starken Abwehr die Bälle sauber zu klären. Es blieb bis zum Schluss spannend, doch letztlich setzte sich Buch mit 2:1 durch.

Mit dem Ergebnis war Trainer Andreas „Bobo“ Mayer nicht zufrieden. Mit der Laufbereitschaft und dem Einsatz bis zum Schluss allerdings schon.