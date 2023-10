SV Neresheim kassiert klare Heimniederlage

Fußball-Landesligist SV Neresheim hat das Heimspiel gegen den SC Geislingen mit 0:3 verloren.

Nach dem Sieg in der Vorwoche wollte man unbedingt nachlegen, doch das Gegenteil war der Fall. In der Anfangsphase spielten die Gäste druckvoll nach vorne ‐ und in Minute 13 durften sie erstmals jubeln. Ein abgefälschter Ball kullerte ins Tor. Geislingen blieb auch danach am Drücker. Die erste Neresheimer Torchance hatte Fabio Mango, sein Schuss ging aber deutlich übers Tor. In der 32. Minute bekam Mango seine zweite Chance, der Freistoß klatschte aber an die Latte. Zur Pause stand es 0:1.

Ein blutleerer Auftritt in der zweiten Halbzeit sorgte für die Gegentore zwei und drei an diesem Nachmittag. Dementsprechend enttäuscht zeigte sich SVN-Trainer Andreas Bobo Mayer in der Pressekonferenz. Mit klaren Worten analysierte er das Spiel.