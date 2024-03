SV Neresheim feiert einen wichtigen Heimsieg

Fußball-Landesligist SV Neresheim hat im Abstiegskampf einen wichtigen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Andreas „Bobo“ Mayer setzte sich mit 1:0 gegen den TSV Bad Boll durch.

In der gutbesuchten Bierschneider-Arena spielten die Klosterstädter von Anfang an sehr druckvoll auf das Bad Boller Tor. Angetrieben von einer starken Abwehr um Josip Miketek und Bakhtiiar Kazymov, stand die Abwehr felsenfest. Die erste Torchance hatten die Klosterstädter in der zehnten Minute durch Hakki Yildiz. Durch ein gut durchgeführten Passspiel setzte Dominik Pfeifer den mitgelaufenen Hakki Yildiz in Szene. Den Torabschluss konnte der Bad Boller Torhüter jedoch entschärfen.

In der 28 . Minute wäre fast das 1:0 für Bad Boll gefallen. SVN-Torhüter Samuel Aubele setzte seinen Abschlag zu kurz. Pascal Volk schoss knapp über das Tor. Mit einem leistungsgerechten Unentschieden ging es dann in die Kabine. Nach der Pause sah man der Mayer-Truppe den Willen an, das erste Tor zu erzielen. Immer mehr gelang es den Mittelfeldakteuren Dominik Pfeifer und Mike Marianek, das Heft des Handelns zu übernehmen. So war es dann in der 62. Minute so weit, als wieder Dominik Pfeifer den mitgelaufenen Hakki Yildiz in Szene setzte. Der Bad Boller Verteidiger konnte sich nur mit einem Foul im Sechzehner helfen. Der gut leitende Schiedsrichter zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Dominik Pfeifer übernahm die Verantwortung und traf sicher zur 1:0-Führung. Neresheim versteckte sich nicht und spielte weiter guten Offensivfußball. Der TSV Bad Boll kam dann in der 80. Minute zurück.

Fortan musste die Mayer-Truppe Schwerstarbeit leisten. Torhüter Samuel Aubele trat dann immer mehr in den Mittelpunkt. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung brachten die Klosterstädter die knappe Führung aber über die Zeit. So bewertete Andreas „Bobo“ Mayer den Auftritt seiner Mannschaft: „ Den Sieg hat sich meine Mannschaft mehr als verdient. Sie haben sowohl spielerisch als auch kämfperisch ein klasse Spiel gemacht. Jetzt gilt es weiter dranzubleiben.“