Für ihre Jubiläumsmitglieder hat die Stadtkapelle Neresheim am vergangenen Sonntag im Gemeindezentrum in Neresheim ihr Jubilarkonzert gegeben. Dies ist eine schöne Tradition und zugleich ein Dankeschön an die Mitglieder für ihre langjährige Treue.

Die Stadtkapelle hatte einen bunten Melodienstrauß für die insgesamt 28 Jubilare vorbereitet. Fehlen durfte auch beim diesjährigen Jubilarkonzert natürlich nicht der „Gruß von Neresheim“ aus der Feder von Hans-Peter Blank. Die Stadtkapelle kann in diesem Jahr auf 95 Jahre Blasmusiktradition zurückblicken und ist für seine musikalische Leistung bekannt. Davon konnten sich runde und halbrunde Geburtstagskinder selbst überzeugen. Sebastian Schwenk, Vorsitzender seit März 2023, gab zum Ausdruck wie wichtig die Unterstützung der Jubilare für eine funktionierende Vereinsarbeit sei. Denn durch diese großzügige Unterstützung sei die Beschaffung von Noten für das Orchester, Neuanschaffungen von Instrumenten sowie deren Reparaturen oder Beschaffung von Uniformen möglich. Ebenso würden die Jubilare durch ihren Besuch an den Veranstaltungen der Stadtkapelle Neresheim ihre tiefe Verbundenheit zum Ausdruck bringen.

Insgesamt 28 fördernde Mitglieder, die einen runden oder halbrunden Geburtstag in diesem Jahr feierten oder noch feiern werden, wurden beglückwünscht.