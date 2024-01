Die Stadt bekommt weder einen Klimaschutz- und Energiemanager noch einen Quartiermanager. Entsprechende Anträge der Grünen und der SPD hat der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung abgelehnt. Keine Mehrheit fand auch der Vorstoß, eine Ordnungskraft in Teilzeit einzustellen. Die Mehrheit sah es offenkundig wie Bürgermeister Thomas Häfele, der gesagt hatte: „Die Personalkosten müssen dringend runter!“

Kaim weist auf freiwerdende Ressourcen hin

Raphael Kaim wies für die Grünen darauf hin, dass nach Abschluss des Heimattagejahres im Jahr 2025 bei der Stadt Personalressourcen in der Kulturabteilung frei werden. Damit laufen, wie sich in der Debatte zeigte, auch Zeitverträge aus. Anstatt Stellen abzubauen, solle man eine Stelle für einen Klimaschutzmanager durch Umwidmung schaffen, forderte Kaim. Die Personalkosten würden für drei Jahre zu 90 Prozent über das Förderprogramm Kommunalrichtlinie finanziert. Aufgabe wäre es etwa, ein Klimaschutzkonzept zu erarbeiten und zu betreuen und den Energiebericht zu aktualisieren. Vorstellbar wäre für die Grünen auch eine 50-Prozent-Stelle, die anderen 50 Prozent könnten für den von der SPD vorgeschlagenen Quartiersmanager verwendet werden. Hier würde es um konkrete Projekte und die Entwicklung von Quartieren gehen und auch hier gäbe es Fördermöglichkeiten, argumentierte die Fraktion.

„Ich bin erstaunt, wofür Mitarbeiter der Kulturabteilung eingesetzt werden können“, eröffnete der Bürgermeister die Diskussion. Hauptamtsleiterin Christine Weber sekundierte, es gebe Arbeitsverträge, das entsprechende Know-how müsse da und die Mitarbeiter müssten mit neuen Aufgaben einverstanden sein. Nikolaus Rupp (CDU) mahnte, nach den Heimattagen müsse man die Personalkosten herunterfahren und dürfe nicht neue Personalstellen aufbauen. Bisher sei es auch ohne Klimaschutzmanager gegangen. Der Posten sei nicht dringend, urteilte Waltraud Brenner (Freie Wähler). Man habe auch nie an eine extra Stelle gedacht, stellte Kaim klar. Durch die Förderung könne man sogar Kosten einsparen. Es gehe nur um eine Umwidmung bestehender Stellen, die dann neu besetzt würden. „Trotz Förderung bleibt an der Kommune was hängen“, hakte der Kösinger Ortsvorsteher Dirk Hoesch ein. Man solle erst einmal die Abrechnung der Heimattage abwarten, schlug er vor und verwies auf die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt, die sich gewaschen habe. Im übrigen würde ein Manager als erstes dafür sorgen, dass er unersetzlich sei. „Und dann ist das Thema gelaufen.“ Das Liegenschaftsamt solle das Quartiermanagement mit übernehmen, forderte Josef Beyerle (CDU), während Carmen Stumpf (Grüne) eine Einsparmöglichkeit auch darin sah, das Fachwissen des Klimamanagers zu nutzen. Das wiederum hielt Beyerle für Wunschdenken.

Grupp will eine Ordnungskraft

Für dringend erachtete Martin Grupp (CDU) eine Ordnungskraft, denn in Neresheim könne jeder parken, wie er wolle. Keinen Bedarf sah dagegen Waltraud Brenner und verwies auf den Polizeiposten. „Eine bessere Parkraumüberwachung ist nicht nötig“, argumentierte Dirk Hoesch. Es gehe nicht nur um Falschparker, hielt Raphael Kaim dagegen. Hauptamtsleiterin Weber verwies darauf, dass die angestrebte Lösung mit Umlandgemeinden nicht zustande gekommen ist. Abgelehnt wurde auch ein Antrag der SPD, Kontakt zur Stelle Quartier 2030 der Landesregierung aufzunehmen und sich zur Quartierentwicklung beraten lassen.

„Eine Sauerei“ nannte Ortsvorsteher Manfred Reimer den Vorschlag der Grünen, das für kommendes Jahr vorgesehene Bebauungsplanverfahren in Ohmenheim ein Jahr zu schieben, damit die Verwaltung aufgelaufene Anträge abarbeiten könne. Überdies würde man Planungshonorare in Höhe von 35.000 Euro sparen. Reimer ärgerte sich, in Ohmenheim solle gestrichen werden und die Ortschaft werde immer nach hinten geschoben, während alle anderen Stadtteile Baugebiete hätten. Er habe den Eindruck, pflichtete Dirk Hoesch ihm bei, die Grünen seien überall gegen die Ausweitung der Baugebiete. Es gehe nur um die auf der grünen Wiese, sagte Carmen Stumpf. Man wolle unüberlegte Entwicklungen verhindern, aber nicht das Bauen selbst unmöglich machen. Der Antrag ihrer Fraktion wurde mehrheitlich abgelehnt.

Kompromissvorschlag zugestimmt

Einen Kompromissvorschlag brachten die Grünen mit knapper Mehrheit bei der Frage durch, ob die Vereine bei der Bewässerung der Sportplätze zur Kasse gebeten werden. Bislang ist das Sache der Stadt, die CDU wollte diese Praxis beenden. Das hielten die Grünen für zu weitgehend und schlugen vor, dass die Stadt 80 Prozent der Kosten übernimmt und für 20 Prozent die Vereine aufkommen müssen. Dies wäre ein Anreiz, Kosten zu sparen. So sehe es auch die Verwaltung, sagte Bürgermeister Häfele. Würde man den Vereinen alles aufbürden, hätten diese ein finanzielles Problem.