In einer starken Verbandsliga-Partie sind die Schützlinge von Trainer Stefan Schill beim Spitzenteam Türkspor Neckarsulm mit 3:4 unterlegen. Die Sportfreunde aus Dorfmerkingen versteckten sich in keinem Moment der Partie, waren lange Zeit ein ebenbürtiger Gegner, schritten mit einer 1:2-Führung zum Pausentee und hatten nach Wiederanpfiff die große Chance zur 3:1-Führung und mussten im Gegenzug das 2:2 hinnehmen.

Nach der Derby-Niederlage gegen Hofherrnweiler wollte man aus Neckarsulm unbedingt etwas Zählbares mit auf die Heimreise nehmen. Zuerst waren es allerdings die Gastgeber, die nach zwölf Minuten Keeper Junker prüften und danach war es Gallego, der Nietzer nach einem langen Einwurf auf die Reise schickte und dessen Hereingabe knapp verfehlt wurde.

Sportfreunde kassieren Kullertor

Nach 16 Minuten brachte die Dorfmerkinger Abwehr danndas Leder nicht aus der Gefahrenzone und ein abgefälschter Schuss vom überragenden Kutlu kullerte unhaltbar ins Dorfmerkinger Gehäuse. Eiselt sorgte mit einem unhaltbaren Freistoß in den Winkel für den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich und wenig später scheiterte Daniel Nietzer mit einem Kopfball um Zentimeter. Doch kurz vor der Pause fiel sie dann doch die Dorfmerkinger Führung. Feil bediente Nietzer und es hieß 1:2.

Eiselt verpasst das 3:1

In der 46. Minute setzte sich Mutlu über rechts durch, seine scharfe Hereingabe verfehlte Eiselt nur um Zentimeter einschussbereit. Doch im Gegenzug war es Barini, der die Unsicherheit in der Dorfmerkinger Abwehr ausnutzte und zum 2:2 abstaubte. Diesen Schock hatten die Sportfreunde noch nicht überwunden, da war es Miftari, der eiskalt zum 2:3 aus Sicht der Sportfreunde einnetzte. Die Gastgeber spielten sich von nun an in einen Rausch, ließen Ball und Gegner laufen und die Folge war das 2:4 erneut durch Kutlu. Wer geglaubt hat, die Partie schien gelaufen, sah sich getäuscht. Dorfmerkingen gab nie auf, kam durch den eingewechselten Schwarzer in der 88. Minute zum Anschlusstreffer und brachten den Gastgeber in der Schlussphase immer wieder ins Wanken. Doch der Ausgleichstreffer wollte nicht mehr fallen.

„Ich bin zwar über die Niederlage enttäuscht, doch in dieser Partie hatten wir recht gute Phasen, auf denen wir aufbauen werden. Die nächsten beiden Heimspiele gegen Schwäbisch Hall an diesem Mittwoch 16.45 Uhr und gegen Maichingen an diesem Samstag werden richtungsweisend sein“, sagt SfD-Coach Stefan Schill.

Tore: 1:0 Kutlu (16.), 1:1 28. Eiselt (28.), 1:2 44. Nietzer (44.), 2:2 48. Barini (48.), 3:2 49. Miftari (49.), 4:2 Kutlu (74.), 4:3 Schwarzer (88.).