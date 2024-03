Sportfreunde Dorfmerkingen feiern Kantersieg

Die Sportfreunde Dorfmerkingen haben den ersten Pflichtspielsieg des Jahres gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Stefan Schill gewann mit 4:0 beim TSV Oberensingen.

Trainer Stefan Schill bekommt die geforderte reaktion

Groß war die Enttäuschung bei den Sportfreunden Dorfmerkingen nach der bitteren 2:7-Heimklatsche gegen Tabellenführer SV Fellbach. Nach der Aufarbeitung der Heimniederlage forderte Trainer Stefan Schill eine Reaktion in Oberensingen - und die gab es.

Die Partie begann für die Sportfreunde alles andere als optimal. So musste Michael Schindele nach dem Aufwärmen mit einer Wadenverletzung auf der Ersatzbank Platz nehmen und die Partie konnte wegen einer Autopanne der Unparteiischen erst 30 Minuten später angepfiffen werden.

Bereits zur Pause steht es 3:0

Auf dem Spielfeld zeigten sich die Sportfreunde von Beginn an präsent und es folgte bereits nach sechs Minuten der Führungstreffer. Nach Vorarbeit von Onur Mutlu über Maximilian Eiselt, folgte eine Direktabnahme von Marc Gallego in den Winkel zur 1:0-Führung. Die Gastgeber waren geschockt und Dorfmerkingen wollte nachlegen. Es dauerte jedoch bis zur 31. Minute. Wiederum waren es Eiselt und Mutlu, die Daniel Nietzer bedienten und es hieß 2:0. Glück für die Sportfreunde dann im Gegenzug als Torhüter Christopher Junker aus kurzer Distanz klären konnte. Vor der Pause war es Geburtstagskind Eiselt, dessen Freistoß nur knapp das Ziel verfehlte und Leon Gunst scheiterte wenig später am Oberensinger Torpfosten. In der 43. Spielminute dann die Vorentscheidung und das zweite Traumtor der Partie. Simon Schneider schaltete sich in den Angriff ein, bediente Eiselt und dieser hämmerte erneut das Leder volley in den Oberensinger Torwinkel.

In der zweiten Halbzeit hatten die Dorfmerkinger einige gute Chancen. Entweder wurden diese leichtfertig vergeben, oder der Oberensinger Keeper pariere stark. In der 80. Minute bediente Nietzer den eingewechselten Deniz Bihr, der das 4:0 markierte.

In der 86. Spielminute wurde dann der quirrlige Bihr im Strafraum von den Beinen geholt, der Unparteiische zeigte sofort auf den Punkt. Fabian Erhmann scheiterte allerdings. So blieb es beim 4:0.Der SfD-Blick richtet sich nun auf das kommende Wochenende, dann geht es im Derby gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.

SfD: Junker – Walter (60. Schimmele), Schmidt, Adler, Schneider, Gunst , Feil, Eiselt (82. Jablonski), Nietzer (84. Zeyer), Gallego (77. Bihr), Mutlu (69. Ehrmann).