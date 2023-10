Mit sinfonischer Blasmusik vom Allerfeinsten, die höchsten Ansprüchen genügt, hat das Landesblasorchester Baden-Württemberg bei seinem Auftritt die rund 300 Besucherinnen und Besucher in der Härtsfeld-Sportarena erfreut und zu wahren Begeisterungsstürmen hingerissen. Gab es schon nach jedem einzelnen Stück starken Beifall, so wurde er am Schluss im Stehen gegeben und wollte schier nicht mehr enden. Noch vor den beiden Zugaben brachte Bürgermeister Thomas Häfele die Eindrücke auf den Punkt: „Das war absolut phantastisch. Ihr habt uns so viel Freude gemacht!“ Mit dem Blasorchester begrüßte er nach eigenen Worten Frauen und Männer, die in der Championsleague spielen.

Beeindruckend schon der Auftakt: 80 festlich gekleidete Musikerinnen und Musiker marschierten, freundlich begrüßt vom Beifall, in die Halle und nahmen ihre Plätze ein. Dem Publikum präsentierte sich ein großer Klangkörper, der in den kommenden gut zwei Stunden unter Beweis stellte, dass er es absolut drauf hat. Meisterhaft dirigiert und sicher geleitet von dem vielfach ausgezeichneten Holländer Björn Bus entfaltete das Orchester seine ganze Vielseitigkeit.

Es startete mit einer „Champagnermusik“, wie es Moderator Thomas Kuhn, der charmant durch das Programm führte, ausdrückte, mit der „Symphonic Overture“ von James Barnes. Dabei handelt es sich um eine hinreißende Geburtstagsoverture mit vollen Klängen und schnellen Wechseln. Schon hier war deutlich zu spüren, dass die Musikerinnen und Musiker, wie Kuhn versicherte, mit viel Fleiß, Akribie, Leidenschaft, Lust und Freude bei der Sache sind. Daniel Ridder glänzte als Solist an der Tuba bei der Komposition des Spaniers Ferrer Ferran „El Gigante de Hierro“, zu deutsch „Der Eiserne Ritter. Diesen stellte Ridder mit seinem vergleichsweise großen Instrument meisterhaft dar. In den drei Sätzen des Werks wird der Riese mit seinen menschlichen Charakterzügen Übermut, Verträumtheit, Zugewandtheit, Würde, Anmut und Eleganz zum Leben erweckt. Um dessen schreckliche Seiten dagegen geht es bei „A Brussels Requiem“ von Bert Appermont. Ihn hat der Terroranschlag 2016 in Brüssel zu seiner Komposition inspiriert, die aber kein Totengesang ist, bei der es vielmehr darum geht, wie man mit solch einem Ereignis umgeht, nicht nur im konkreten Fall, sondern auch aktuell bei den Kriegen im Osten Europas und in Nahost.

Der Komponist gedenkt der unschuldigen Opfer und widmet den zentralen Abschnitt ihrem Andenken, bevor er den leidenschaftlichen Gedanken auf Hoffnung und die Suche nach einem neuen Zeitalter des gegenseitigen Verständnisses in den Vordergrund stellt. Wie ein roter Faden zieht sich ein Kinderlied durch das Werk, das zunächst für die zerstörte Unschuld, aber letztlich als Symbol für eine mögliche Aussöhnung stehen soll. Die Interpretation durch das Landesblasorchester schlug alle Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Bann

Mit Ferntrompeten, Schlagzeug und etwas monarchischem Pomp begann der „Königsmarsch“ von Richard Strauß. Schließlich war die Komposition ursprünglich Kaiser Wilhelm II. gewidmet. Während die Blechbläser in einer strahlenden Hymne majestätisch aufspielten, setzten dem die Holzbläser im lyrischen Trio feine Nuancen und Kontraste entgegen.

Dies alles verlieh dem Werk eine klangliche Tiefe. „Images“ von Jose Suner-Oriola wiederum beschreibt in fünf musikalischen Bildern Orte und Sehenswürdigkeiten einer spanischen Kleinstadt in der Nähe von Madrid. So erklingen aus der maurischen Zeit Rhythmen und Melodien der arabischen Kultur, es werden aber auch die Magie der Kirchen und Klöster musikalisch beschrieben, wobei sogar ein Kirchenchor zu hören ist. Alfred Reeds „Armenian Dances“ schließlich zählen zu den Klassikern der sinfonischen Blasmusik. Sie basieren auf einer Sammlung von Volksliedern, deren Charakteristik, Tempo und Natürlichkeit der Komponist eingefangen und in eine neue Klangsprache übertragen hat.

Welch hochkarätiges Orchester damit auf dem Härtsfeld seine Visitenkarte abgegeben hat, zeigt sich an der Tatsache, dass der Weltverband für sinfonische Blasmusik das Landesblasorchester im kommenden Jahr als einziges europäisches Orchester zu einem Galakonzert nach Südkorea eingeladen hat. Es vertritt damit Deutschland und Europa auf der internationalen Bühne. Insofern ist es nicht zu hoch gegriffen, die Musikerinnen und Musiker in der Championsleague der Blasmusik zu verorten. Auch wenn der Ausdruck abgegriffen ist: Ein so hochkarätiger Klangkörper hätte auf der Ostalb mehr Besucherinnen und Besucher verdient gehabt.