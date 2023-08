Royal Academy of Music zu Gast in der Abteikirche Neresheim

„Die Engländer kommen“ — das ist eine Nachricht, die viele Musikbegeisterte aus Nah und Fern in Vorfreude auf ein Konzerterlebnis der besonderen Art in der Abteikirche Neresheim versetzt. Ende August kommen 26 Studenten der Royal Academy of Music, London mit ihren Professoren Patrick Russill und David Titterington nach Neresheim. Eine Woche lang werden sie die Gottesdienste der Mönchsgemeinschaft musikalisch bereichern und sich in der spirituellen Atmosphäre des Klosters auf das Konzert am Sonntag, 3. September, um 16 Uhr vorbereiten.

Das Konzert steht in diesem Jahr unter dem Motto „Musik für königliche Anlässe und königliche Orte“ und präsentiert Musik für Chor und Orgel, die zum Beispiel eigens für die Westminster Abbey und St. George’s Chapel, oder für königliche Hochzeiten und Begräbnisse komponiert wurden. Unter anderem werden Werke von Benjamin Britten, Edward Elgars, William Harris und William Byrd erklingen

Die Kombination einer Programmauswahl exakt für den Aufführungsort, die hohe Professionalität der jungen Künstler und die Spiritualität, die Besucher und Künstler gleichermaßen berührt machen den Reiz dieser Konzerte aus. Karten für dieses Konzert gibt es bei der Tourist–Information Neresheim, unter Reservix und an der Tageskasse.