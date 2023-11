- Mit einer bezaubernden Gala in der voll besetzten Härtsfeldhalle hat die Härtsfeldschule das 50-jährige Bestehen der Realschule gefeiert. Dabei wechselten sich Reden und begeisternde Darbietungen von Lehrern und Schülern in lockerer Folge ab, so dass der Abend trotz eines rund drei Stunden dauernden Programms sehr kurzweilig und amüsant war.

Ein Sonderlob haben sich die Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer für ihre Auftritte und Darbietungen verdient. Damit zeigten sie zugleich, wie vielfältig der Unterricht ist und welche Talente dabei entdeckt und geweckt werden.

Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher Lisa Mayer, Mara Brenner, Mia Hadstek, Adrian Schönherr und Louis Stein führten charmant durch den Abend. Rektor Holger Fedyna sagte bei der Begrüßung der zahlreichen Ehrengäste, die Realschule sei ein Erfolgsmodell und dies müsse gefeiert werden. Privaten Grund zum Feiern hatte Pfarrerin Rebekka Scheck: Sie hatte am Donnerstag Geburtstag und der ganze Saal brachte ihr aus diesem Grund ein Ständchen.

Staatssekretärin Sandra Boser vom Kultusministerium nannte die Schule einen Lern- und Lebensraum, in dem es des Zusammenwirkens vieler bedürfe, um junge Menschen zu Eigenständigkeit, Verantwortung und Engagement zu führen. Die Staatssekretärin dankte ausdrücklich einem nach ihren Worten sehr engagierten Lehrerkollegium für eine, wie sie sagte, ausgesprochen gute Arbeit. Nun stehe die Generalsanierung des Schulgebäudes an. „Schauen wir mal, wie das gelöst werden kann!“

Nach einem kurzen Einblick in die Neresheimer Schulgeschichte durch die Schülersprecher sagte Bürgermeister Thomas Häfele lächelnd, Geschichte wiederhole sich. Denn wie schon öfters sei das Schulgebäude zu klein. Nun fehlten acht Klassenräume, es stehe eine zwölf Millionen Euro teure Sanierung an und es sei daher die Frage, wie es weitergehe. In den vergangenen 50 Jahren, die Häfele als Erfolgsgeschichte beschrieb, sei an der Schule eine herausragende Arbeit geleistet worden. Mit 1.300 Schülerinnen und Schülern sei Neresheim einer der bedeutsamsten Schulstandorte im Kreis. „Wir sind stolz auf unsere Schullandschaft!“ Hier würden Jugendliche hervorragend auf ihren Berufsweg vorbereitet.

Den Landtagsabgeordneten Winfried Mack beeindruckt nach eigenen Worten die Freude, die Schüler und Lehrer ausstrahlten darüber, dass sie Mitglied dieser Schulgemeinschaft seien. Die seit einer Woche amtierende Elternbeiratsvorsitzende Sarah Mailänder-Rupp nannte die anstehende Sanierung eine große Herausforderung. Aber gerade da werde man an der Seite der Schule stehen und sie unterstützen. Dies sicherte auch Lothar Köhl, der Vorsitzende des Fördervereins, zu.

Lisa Mayer und Louis Stein sagten, es sei wichtig, für das Leben zu lernen und Respekt, Toleranz und Teamarbeit vermittelt zu bekommen. Kreiskämmerer Karl Kurz würdigte Herzlichkeit und Kompetenz an der Schule und versicherte, der Ostalbkreis sei stolz auf das Härtsfeld. Wenn es um den Schulpreis gehe, schneide die Härtsfeldschule immer hervorragend ab.

Dr. Karin Broszat, Rektorin in Überlingen und Vorsitzende des Realschullehrerverbandes, plädierte energisch für eine Stärkung des durchlässigen und differenzierten Schulsystems. Als Zauberer entpuppte sich Schulrat Sven Bayer, dem es immer wieder gelang, Teile eines Puzzles so zusammenzufügen, dass es in einen Rahmen passt. So sähen auch die Herausforderungen an der Schule aus: Unterschiedliche Teile zu einem harmonischen Ganzen zusammenzufügen.

Zwischen den einzelnen Reden waren die Aufführungen der Knaller. So begeisterte der Grundschulchor unter der Leitung von Verena Weber und Natalie Glückschalt mit seinen Liedern ebenso wie ein Showtanz, das Cheerleading „Popcorn“ oder die Show auf Rollen zu Hits von 1973. Beim „Talk mit Tommy“ (Thomas Glückschalt) plauderten Birgit Urban, Johannes Rehm, Marlies Hau, Reinhold Kroha und Kaspar Grimminger über Höhepunkte ihrer Zeit an der Härtsfeldschule als Schüler oder Lehrer.

Als zwei Urgesteine präsentierten sich Andrea Kauf und Matthias Vetter und bewiesen, dass sie umwerfend gut zu reimen verstehen. Für willkommene musikalische Auflockerung sorgten der Schüler-Lehrer-Chor unter der Leitung von Carmen Weber und das Orchester unter der Leitung von Silvia Freihart.