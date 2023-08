Nabu Alb–Guide Siegfried Conrad bietet am Sonntag, 27. August, eine Radtour „Auf den Spuren des Wassers, entlang der Brenz und Donau“ an. Dabei lernen die Teilnehmer die Unterschiede in der Kulturlandschaft kennen, tauchen in die regionale Geschichte ein, die bis in die Römerzeit zurück reicht und erfahren etwas über die Heilkraft des Wassers nach Sebastian Kneipp.

Bitte Handtuch mitnehmen. Im „Baden–Baden der Römer“ wird die Tempelanlage des Apollo Granus besucht; im Brenztal folgen die Teilnehmer den Spuren von Marcus Aurelius Severus Antoninus. In Lauingen schauen sie nach Albertus Magnus. An der 47 Kilometer langen Rundstrecke liegen Sontheim, Bächingen, Gundelfingen, Faimingen, Lauingen, Donaustausee. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Bahnhof in Sontheim/Brenz. Eine Anmeldung ist erforderlich, Telefon 07325/6673 oder 01577/6429934, Mail an [email protected].