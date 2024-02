Am Samstag, 6. April ist es so weit, dann findet erstmals auf dem Härtsfeld die Sportkreisgala statt. Der Sportkreis Ostalb richtet diese in der Härtsfeld-Sportarena in Neresheim aus. Insgesamt wird es am 6. April zwei Veranstaltungen geben, um 15 Uhr und um 19.30 Uhr.

Sportvereine sind Heimat für Menschen

Weshalb man sich für Neresheim entschieden hat, berichtet Sportkreisvorsitzender Manfred Pawlita: „Neresheim, Nattheim und Dischingen richten in diesem Jahr gemeinsam die Heimattage Baden-Württemberg aus. Mir war dann sofort klar: Sportvereine sind Heimat für viele Menschen, im Ostalbkreis für etwa 40 Prozent der Bevölkerung.“ Da Neresheim die „Hauptstadt“ des Härtsfelds ist, entschied man sich für die Austragung in der gut 8000 Einwohner zählenden Stadt. Insgesamt 15 Gruppen werden die Besucherinnen und Besucher in den zwei Veranstaltungen zum Staunen bringen. Den Auftakt macht dabei eine Kindergruppe der Sportvereine Neresheim: RV Ohmenheim, SV Elchingen, SV Neresheim und der SG Dorfmerkingen (Kinderturnen).

Spektakuläre Auftritte

Weiter geht es mit der Narrenzunft Neresheim (Gardetanz), den Faschingsfreunden Kösingen (Showtanz) und den Judosportvereinen. Das sind der Kampfsportverein Härtsfeld, SV Elchingen, JST Riesbürg, TV Bopfingen und die TSG Abtsgmünd. Die Kunstradfahrer des RSV Ebnat werden einen spektakulären Auftritt mit Ein-, Zwei- und Hochrädern vorführen. Weitere spektakuläre Auftritte gibt es vom SV Dischingen (Defying Gravitiy/Showauftritt), TSV Hüttlingen (Avanti Avanti/Showauftritt), FC Röhlingen (Gold Seekers, Jumptastics/Showauftritt, Ropeskipping), TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Hot Mess/Sportakrobatik), Aalener Sportallianz (Sportakrobatik), TV Wetzgau (Rhythmische Sportgymnastik), TSV Lorch (DGs/Showauftritt), TV Wetzgau (Kunstturnen Männer) und von der TSG Öhringen (Contract Release/Showtanz). Der Kartenvorverkauf beginnt am 1. März ausschließlich beim Sportkreis Ostalb, eine Mail an: [email protected] mit dem Kennwort Sportkreisgala.

Neresheims Bürgermeister Thomas Häfele freut sich schon sehr auf die beiden Sportkreisgalas: „Die Sportkreisgala ist immer etwas ganz Besonderes. Wir sind stolz, dass diese im Rahmen der Heimattage erstmals bei uns in Neresheim stattfindet.“ Weit über 100 ehrenamtliche Helfer aus acht Neresheimer Sportvereinen werden dabei im Einsatz sein, damit alles reibungslos abläuft.

Bereits eine Tag vorher: Der Sportkreistag

Bereits einen Tag vor den beiden Sportkreisgalas wird der Sportkreistag in Neresheim stattfinden. Für Manfred Pawlita wird es dabei der letzte Sportkreistag als Vorsitzender sein. „Meine ehrenamtliche Funktion im Sportkreis dauert dann mehr als 26 Jahre . Davor war ich noch neun Jahre Turngauvorsitzender“, so Manfred Pawlita. Wie er weiter ausführt, habe er in den 35 Jahren immer wieder die Sportkreisgalas vorangetrieben, „um den tollen Vereinsgruppen aus unserem Sportkreis eine Plattform bieten zu können.“

Am ersten April-Wochenende wird in Neresheim also eine Menge geboten sein .