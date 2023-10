Perfektes Wochenende für Neresheim und Waldhausen

Was für ein Spiel. Der Fußball-Landesligist SV Neresheim verspielt gegen die SSG Ulm eine 2:0-Führung und gewinnt am Ende dennoch mit 3:2.

Die Heimelf von Trainer Andreas „Bobo“ Mayer war von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Folgerichtig brachte Ismael Kone den SVN bereits in der achten Minute in Führung. Neresheim machte weiter und stellte nach 16 Minuten durch Hakki Yildiz auf 2:0. Gleichzeitig auch der Halbzeitstand, obwohl die SSG kurz vor der Pause noch eine Großchance hatte. Marc Kempf rettete für Neresheim auf der Linie.

Nach der Halbzeit drehte sich das Spiel zu Gunsten der Gäste. Nach gut einer Stunde belohnte sich Ulm mit dem Anschluss (61.). Nur vier Minuten später kassierte Neresheim auch noch das 2:2. Die Gäste ließen nicht locker, aber die Abwehr des SVN stand nun sicher. In der 79. Minute feierte dann Kapitän Sevn Lukina nach langer Verletzungspause sein Comeback und nur zwei Minuten später stellte der SVN die Partie abermals auf den Kopf. Ousman Bojang traf zum 3:2 und gleichzeitig zum glücklichen Sieg.

Mayer trifft und Waldhausen siegt

Der SV Waldhausen gewinnt beim SC Geislingen mit 1:0 und holt nach drei sieglosen Partien endlich wieder drei Zähler und bleibt auswärts ungeschlagen.

Waldhausen kam gut in die Partie und hatte durch Patrick Bühler die erste Großchance. Nach einem Eckball konnte der SCG das Spielgerät nicht konsequent genug klären, wodurch Patrick Bühler aus etwa elf Metern aufs Tor schießen konnte, seinen Abschluss konnte Rocco Sauter gerade noch so klären. In der Folge entwickelte sich auf dem tiefen Platz im Eybacher Tal ein ausgeglichenes Spiel. Durch einen Steckpass stand Dias Matos alleine vor Waldhausens Torspieler Tentonis, setzte die Kugel aber rechts am Tor vorbei.

Waldhausen erwischte im zweiten Durchgang einen Start nach Maß und ging in der 49. Minute mit 1:0 in Führung. Kevin Mayer pflückte einen Freistoß von Andreas Herkommer gefühlvoll herunter, legte sich das Spielgerät auf seinen rechten Fuß und traf ins linke Eck zum Führungstreffer für die Schwarz-Gelben. Nach dem Führungstreffer hatte das gut leitende Schiedsrichtergespann um Nils Temme alle Hände voll zu tun. Immer wieder kam es zu hitzigen Situationen, in denen der SVW jedoch die Ruhe behielt und sich auf das Sportliche konzentrierte. In der 75. Minute hatte der eingewechselte Yasar die Vorentscheidung für den SVW auf dem Fuß. Waldhausen spielte sich in Person von Mayer und Uhl auf der rechten Seite mustergültig durch, dieser passte in die Mitte auf den mitgelaufenen Yasar, der alleinstehend vor dem Geislinger Torspieler über das Tor schoss.

In den letzten Minuten der Partie bewahrte das Aluminium Waldhausen vor dem Ausgleich, als Dias Matos mit seiner Direktabnahme die Kugel an die Latte hämmerte. Nach intensiven und hart umkämpften 90. Minuten beendete der Unparteiische die Partie. Waldhausen bleibt damit in der Fremde ungeschlagen.