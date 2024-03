Pater Albert Knebel bleibt Leiter des Benediktinerklosters Neresheim. Der Konvent der Mönche hat ihn am Dienstag in geheimer Wahl für weitere sechs Jahre in seinem Amt als Konventualprior bestätigt. Seine bisherige Amtszeit war am 9. März abgelaufen, bis zur Neuwahl hatte Bruder Matthias die vorläufige Leitung inne.

Tag beginnt mit Gottesdienst

Der Tag begann für die Mönche mit einem Gottesdienst, den der Abtpräses der Beuroner Kongregation, Franziskus Berzdorf leitete. Danach zogen sie sich zur Wahl in den Kapitelsaal zurück, die der Abtpräses und der Beuroner Erzabt Tutilo Burger leiteten. Der neue Obere musste eine Zweidrittel-Mehrheit der fünf Wahlberechtigten erreichen, da Pater Albert selbst nicht mitwirken durfte.

Er hielt sich währenddessen in einem anderen Raum auf. Als die Wahl abgeschlossen war, fragte ihn der Abtpräses, ob er die Wahl annimmt und das Kloster auch die kommenden sechs Jahre leiten will. Nachdem die Antwort positiv ausgefallen war, erhielt Pater Albert das Siegel des Klosters und die Schlüssel der Kirche überreicht.

Knebel: Am Beginn einer neuen Amtszeit

Der alte und neue Obere sagte zu seinen Mitbrüdern, wie er hinterher berichtete, er habe die Zeit zwischen dem Ende seiner bisherigen Amtszeit und der Neuwahl als Zäsur empfunden und sehe sich jetzt durchaus am Beginn einer neuen Amtszeit. In diesen kommenden sechs Jahren wolle man gemeinsam auf das Heute und die Zukunft blicken und sehen, wo es Verbesserungen und Anpassungen braucht.

Um 11.10 Uhr läuteten die Kirchenglocken und zeigten damit öffentlich an, dass die Wahl erfolgreich abgeschlossen wurde. Im Gotteshaus teilte Abtspräses Berzdorf offiziell der Öffentlichkeit die erneute Wahl von Pater Albert zum Konventualprior mit. Er ist damit mit allen Rechten und Pflichten Leiter des Klosters. Pater Franziskus Berzdorf betete in Anwesenheit aller Mönche für ihn, dass er gut und väterlich für das Kloster, seine Mitbrüder und für ganz Neresheim sorge und dass er immer barmherzig sei, damit er selbst Barmherzigkeit erfahre.

1984 zum Priester geweiht

Pater Albert Knebel ist 66 Jahre alt und bleibt trotz der sonst gültigen Altersgrenze von 70 Jahren die volle Amtszeit von sechs Jahren als Konventualprior Oberer des Klosters. Er ist 1976 in die Abtei Neresheim eingetreten und wurde 1984 zum Priester geweiht. 1993 ernannte ihn der damalige Abt Norbert Stoffels zum Prior, also zu seinem Stellvertreter. Als der Abt 2012 nach Ablauf seiner Amtszeit ausschied, wurde Pater Albert für drei Jahre zu seinem Nachfolger gewählt. Allerdings verzichteten die Mönche darauf, erneut einen Abt zu wählen und entschieden sich für einen Oberen mit dem Titel Prioradministrator. 2012 wurde er für weitere drei Jahre im Amt bestätigt und 2018 für sechs Jahre berufen, damals bereits mit dem Titel Konventualprior.

Er ist damit seit nunmehr zwölf Jahren Vorsteher des Klosters mit allen Rechten und Pflichten wie ein Abt, nur ohne dessen Insignien Mitra, Hirtenstab und Ring und ohne gesonderte Weihe.