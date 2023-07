Ostalb–SPD besorgt wegen hoher AfD–Zustimmung

Der Kreisvorstand der Ostalb–SPD hat sich zuletzt in Neresheim mit Parteimitgliedern ausgetauscht. Ziel der SPD in Neresheim ist es, wieder mit einer Liste für die Gemeinderats– und Kreistagswahl an den Start zu gehen, wie der SPD–Kreisvorsitzende Jakob Unrath mitteilt.

Im politischen Teil des Treffens ging es demnach um die derzeit hohen Zustimmungswerte für die AfD. Der stellvertretende SPD–Kreisvorsitzende Tim–Luka Schwab sagte: „Diese Entwicklung löst große Besorgnis aus. Die Ursachen sind vielfältig.“ In der Diskussion sei deutlich geworden, dass es der AfD offenbar gelinge, die Ängste und Befürchtungen vieler Menschen in Krisenzeiten zu instrumentalisieren, ohne eigene Lösungen anzubieten. Petra Pachner empfahl im Umgang mit der AfD, auf kommunaler Ebene immer hart an der Sache zu argumentieren und sich nicht provozieren zu lassen. Dann werde schnell klar, wie wenig Substanz in dieser Partei stecke. Das demokratische Lager müsse aber in seiner Ablehnung in einer Zusammenarbeit mit dieser Partei geschlossen bleiben, sagte Unrath und an die Kreis–CDU gerichtet: „Eine Zusammenarbeit mit der rechtsextremen AFD muss von der CDU ausgeschlossen bleiben.“

Ausführlich diskutierte der SPD–Kreisvorstand den aktuell von Finanzminister Christian Lindner vorgelegten Entwurf des Bundeshaushaltes. Darin seien Kürzungen in sozialen Bereichen vorgesehen, um der Ideologie der Schuldenbremse Genüge zu tun. „Dies widerspricht in vielen Punkten dem Programm, für das die SPD zur Wahl angetreten ist. Der von uns versprochene Respekt muss sich auch im aktuellen Bundeshaushalt wiederfinden“, sagte Kreisvorsitzender Unrath. In der Diskussion seien viele Punkte herausgearbeitet worden, die dies belegen. So würden im Lindnerschen Entwurf systematisch die Bundeszuschüsse für versicherungsfremde Leistungen an die Renten–, Kranken– und Pflegeversicherung gekürzt. Nach Auffassung der SPD werden dadurch gesamtstaatliche Verpflichtungen allein auf die Schultern der Pflichtversicherten verlagert.Mit einem Schreiben an SPD–Bundestagsfraktion und den SPD–Bundesvorstand fordert die Ostalb–SPD die Bundesebene auf, diesem Tanz um das „goldene Kalb“ der Schuldenbremse Einhalt zu gebieten.