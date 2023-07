— Das Thema Ortsumfahrungen Neresheim und Ohmenheim bewegt die Gemüter. Das hat sich in der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung gezeigt, in der die Machbarkeitsstudie für dieses Vorhaben auf der Tagesordnung stand. In der Fragestunde bereits machte Jürgen Brenner, besser bekannt als Schäfbauer, geltend, er müsste die Hauptlast tragen, wenn die Pläne verwirklicht würden. Seine gesamte Fläche würde komplett zerschnitten, der Betrieb könnte nicht weitergeführt werden. Bürgermeister Thomas Häfele betonte dagegen, man stehe ganz am Anfang. Es seien noch viele Untersuchungen notwendig und auch die Interessen würden sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Bei Enthaltung der Grünen beschloss das Gremium, dass an der Machbarkeitsstudie weitergearbeitet wird.

Vier denkbare Trassen hatte Joachim Zorn vom Ellwanger Büro „stadtlandingenieure“ bereits in der öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses des Gemeinderats vorgestellt. Sie sind unterschiedlich weit von der Wohnbebauung entfernt. Allen gemeinsam ist nach den Worten des Bürgermeisters im Gemeinderat, dass eine Brücke über das Dossinger Tal nötig ist, um die Höhendifferenz zu überwinden. Über den Sommer soll die Studie nun auf Vorschlag der CDU insofern modifiziert werden, als der Anschluss aus Richtung Neresheim gesehen vor Ohmenheim vorgesehen werden soll und nicht wie bisher hinter Ohmenheim. Damit würde man vermeiden, dass der Verkehr aus Richtung Dischingen durch Ohmenheim fließen muss.

Jürgen Brenner machte geltend, auf 1,5 Kilometern würde die Trasse durch seinen Besitz führen und damit 28 Hektar Fläche komplett durchschneiden. Das seien 15 Prozent der Strecke, die über seinen Besitz führen würden, die Flächen würden wertlos. Brenner ließ keinen Zweifel daran, dass er eine Umgehung grundsätzlich für nötig hält. Aber man dürfe nicht Einzelne die ganze Last tragen lassen.

Bürgermeister Häfele unterstrich mehrmals, man stehe erst ganz am Anfang. „Niemand baut morgen schon.“ Die Umfahrung sei noch nicht einmal für den Verkehrswegeplan angemeldet. Dieser werde 2027/28 fortgeschrieben und darauf wolle man vorbereitet sein. Im besten Fall könnte man 2030 mit der Planung beginnen. Man rede also von einer Umgehung etwa in den Jahren um 2040 und was bis dahin sei, wisse heute niemand.

Aber die Stadt müsse Optionen haben, erst recht, wenn eine Südumfahrung Nördlingen kommen sollte. Dann müsste man mit einem Verkehrsaufkommen von 16.000 bis 18.000 Fahrzeugen auf der Bundesstraße 466 rechnen, fast dem doppelten des heutigen.

Es gehe um einen extremen Eingriff, meldete sich Raphael Kaim (Grüne) zu Wort. Es würden landwirtschaftliche Flächen versiegelt und angesichts einer „riesigen Brücke“ im Dossinger Tal stellten sich ihm die Nackenhaare. Zwar würde es Entlastungen geben, aber man hätte weiterhin Durchgangsverkehr in Neresheim. Daher seien bislang die Eingriffe nicht gerechtfertigt und man müsse nach einer ganzheitlichen Lösung suchen. Er brachte ein Sperrung der Innenstadt für den Lkw–Verkehr in Gespräch, den auch der Bürgermeister bereits angesprochen hatte.

Eine Gesamtlösung forderte auch Nikolaus Rupp (CDU), in Personalunion Ortsvorsteher in Elchingen. Die Ortsumfahrungen dürften nicht zu Ausweichverkehr oder zusätzlichem Verkehr in anderen Stadtteilen führen. Weil die Landesstraße Zubringer zur Autobahn sei, habe man jetzt schon eine Zunahme des Verkehrs in Elchingen. Daher müsse auch hier eine Ortsumfahrung wieder auf die Tagesordnung. Da sei sie nach wie vor, sagte Bürgermeister Thomas Häfele. Und bei einer Ansiedlung von Zeiss auf dem Härtsfeld werde noch wesentlich mehr Verkehr zur Folge haben. Aber es liege an den übergeordneten Behörden, dass alles so zäh sei.

„Wen wir die Umfahrungen haben wollen, müssen wir Landschaftsverbrauch in Kauf nehmen,“ brachte es Waltraud Brenner (Freie Wähler) auf den Punkt. Dieser hohe Preis müsse aber auch einen Wert und einen Erfolg haben, forderte Carmen Stumpf (Grüne). Man müsse Anbindungen schaffen und für eine Grundversorgung in den Teilorten sorgen, sonst habe man mit oder ohne Umfahrung keine verkehrsberuhigte Innenstadt. „Eine isolierte Umfahrung ist keine Lösung!“

In Sachen Grundversorgung sei man ständig im Gespräch, betonte der Bürgermeister, aber dafür brauche es Betreiber. Das Gremium einigte sich schließlich mehrheitlich darauf, dass man im September entscheiden will, welche potenzielle Trasse näher untersucht werden soll.