Fußball-Landesligist SV Neresheim hat in der Landeshauptstadt einen Punkt geholt. Beim MTV Stuttgart spielte die Mannschaft von Andreas „Bobo“ Mayer 0:0.

Fabio Mango trifft nur den Außenpfosten

Bereits in der dritten Minute hatte der SV Neresheim die große Chance, in Führung zu gehen. Der Abschluss von Fabio Mango ging allerdings nur an den Außenpfosten. Den Nachschuss von Hakki Yildiz konnte Stuttgarts Torhüter entschärfen. Der SVN war also direkt auf Betriebstemperatur. Die Klosterstädter arbeiten in den darauffolgenden Minuten gut nach vorne, sodass Trainer Andreas „Bobo“ Mayer mit seiner Mannschaft zufrieden sein konnte. Die Hausherren wurden dann insgesamt etwas stärker, doch die Abwehr um Josip Miketek und Bakhtiar Kazimov stand sehr sicher. Mit einem leistungsgerechten Unentschieden ging es in die Kabine. In dieser fand Andreas „Bobo“ Mayer die richtigen Worte.

SVN dominiert

Ab der 55. Minute war der SV Neresheim die spielbestimmende Mannschaft. Dabei hatte man auch beste Torchancen. Doch weder Cemal Krasniqi (72. Minute), noch Hakki Yildiz (82. Minute) konnten das 1:0 für den SV Neresheim erzielen. In der 90. Minute steckte wunderbar auf Hakki Yildiz durch, doch der Ball ging am Tor vorbei. „Wir haben auswärts einen Punkt mitgenommen. Dieser hilft aber in der Situation nicht allzu viel, denn wir bleiben weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Einsatzbereitschaft, Kampf und Kraft ist jetzt aber auf jeden Fall über 90 Minuten da. Das stimmt positiv“, so Abteilungsleiter Stefan Aubele. Am kommenden Samstag steht für den SV Neresheim dann das Härtsfeld-Derby gegen den SV Waldhausen an. Spielbeginn in der Bierschneider Arena ist um 15 Uhr.