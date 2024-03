Einen großen Grund zu feiern gab es am Freitag bei der Samariterstiftung: Nach langer Planungsphase konnten zwei neue Wohngebäude mit 40 Wohnplätzen für Menschen mit Behinderung, davon zwei Kurzzeitplätze offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden. Darüberhinaus bieten die neuen Häuser eine Tagesstruktur für 25 Senioren mit Behinderung. Ein Neubau war notwendig, denn die Bausubstanzes des Hauses am Sohl, Baujahr 1950, war über die Jahre nicht mehr sanierungsfähig.

Auf insgesamt 2000 Quadratmetern können sich die Bewohnerinnen und Bewohner, die kurz bereits kurz vor Weihnachten in ihr neues Domizil eingezogen sind, wohlfühlen.

Michael Schubert, Regionalleiter der Samariterstiftung Behindertenhilfe Ostalb freute sich, dass man die Gebäude, auf die man sehr lange gewartet habe, und in deren Planung es manchmal ein „zähes Ringen“ gegeben habe, jetzt offiziell einweihen könne. Man habe bei der Samariterstiftung im Ostalbkreis die längste Tradition, was das Zusammenleben von Menschen mit Behinderung angeht.

Auch Wolfgang Bleher, Vorstand der Samariterstiftung, betonte, man habe in der Planungsphase viele Aspekte, die dem Samariterstift wichtig waren und solche, die die Zugehörigkeit zur Stadt beinhalten, versucht zu vereinbaren. In den neuen Räumen habe man die Gruppen verkleinert: Vorher lebten die Bewohner mit bis zu 12 Personen zusammen. Jetzt sind es nur noch sechs. So sei das Zusammenleben ruhiger und biete weniger soziale Konflikte.

Die Verbandsdirektorin des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Kristin Schwarz, gratulierte der Samariterstiftung für den Mut, das Projekt in Angriff genommen zu haben. Man könne jetzt mit „neuem Schwung“ und mit einer neuen Ausrichtung neue Impulse setzen.

Die Sozialdezernentin des Ostalbkreises, Julia Urtel, sagte, das Ergebnis rechtfertige die längere Planungs- und Umsetzungsphase. Man habe das gesamte Gelände neu aufgestellt. Sie

Auch der Landtagsabgeordnete Winfried Mack (CDU) überbrachte Glückwunsche zum Neubau. Die Samariterstiftung sei mit mehreren Standorten im Ostalbkreis immer sehr „standordttreu“ geblieben und ein wichtiger Partner bei der Versorgung der Raumschaft. Er dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die „Dienst im Herzen“ leisteteten, für ihren Einsatz.

Martin Grupp, der stellvertretende Bürgermeister der Stadt Neresheim, wünschte den Bewohnerinnen und Bewohnern, dass sie sich hier wohlfühlten. Auch er betonte, welch lange Tradition die Einrichtung in der Stadt hätte.

Einer der am besten wissen muss, wie die neuen Gebäude gelungen sind, ist Stefan Stiefelmeyer. Er ist einer der neuen Bewohner im Neubau und sprach als Mitglied des Bewohnerbeirats. Man habe lange gewartet, bis man einziehen könne. Jetzt sei das neue Haus sehr schön, man habe es warm und die Technik funktioniere.

Zur Wahl des Standorts beglückwünschte Bernd Liebel, Geschäftsführer Liebel Architekten, zuständig für die Planung. Es sei wichtig, Städte zu verdichten und zu stärken, wo man bestehende Strukturen habe, statt Gebäude „auf der grünen Wiese“ zu errichten. Die Hanglage habe die Planung allerdings vor große Herausforderungen gestellt. Man habe aber aus dem Nachteil der Topographie das Beste herausgeholt. Die eigentlich „ungeschickte“ Hanglage ermögliche jetzt auf jeder Ebene einen Zugang zum Garten. Als Geschenk übergab Bernd Liebel schließlich, statt eines symbolischen Schlüssels, einen Apfelernter. Denn der zugehörige Baum stehe bereits im Garten, sagte der Architekt.

Mit Gottes Segen, überbracht von Pfarrer Bernhard Richter, kann die Samariterstiftung in den neuen Gebäuden jetzt ihre lange Tradition, modern umgesetzt, fortführen.